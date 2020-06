Derksen: ‘Dat kan voor Ajax reden zijn om hem liever aan Real te verkopen’

Volgens De Telegraaf heeft Manchester United zich reeds officieel gemeld bij Ajax voor Donny van de Beek. De Amsterdamse club vraagt minstens vijftig miljoen euro voor de middenvelder, terwijl Ed Woodward, vice-voorzitter van the Red Devils, volgens berichtgeving van The Sunday Times inzet op een transfersom van circa veertig miljoen euro. Johan Derksen moet echter nog maar zien of Van de Beek daadwerkelijk op Old Trafford wordt gepresenteerd.

Derksen praat maandagavond in Veronica Inside met Jan Boskamp over de geruchten omtrent Van de Beek. "Denk je dat hij bij Manchester City een basisplaats krijgt?", zo vraagt hij aan zijn tafelgenoot. Presentator Wilfred Genee zegt vervolgens dat het om de stadgenoot gaat, waarop Derksen gelijk antwoordt: "Ja, bij Manchester United misschien nog wel. Maar Manchester United wil tien miljoen euro minder geven, dat zou voor Ajax een reden kunnen zijn om hem liever naar Real Madrid te laten vertrekken."

Boskamp denkt dat Van de Beek zeker geschikt is voor het aanvalsspel van Manchester United. "Hij heeft die diepgang in zijn spel", oordeelt de trainer in ruste over de middenvelder van Ajax. "Ik denk daarom dat hij beter bij Manchester United past", verwijst Boskamp naar Real Madrid, dat ook nog steeds in de markt is voor Van de Beek. "Hij komt dan vaker in het zestienmetergebied, want het is heel moeilijk om een lopende man te verdedigen. En in Spanje, bij Real Madrid, speel je negen van de tien wedstrijden ín het strafschopgebied." Tafelgenoot René van der Gijp vult aan: "Daar in Spanje loop je tegen een muur aan."

In de optiek van Boskamp is veertig of vijftig miljoen euro voor Van de Beek helemaal geen waanzinnig bedrag. "Voor Jadon Sancho willen ze ook zomaar honderd miljoen euro neerleggen. Dan denk je: Ze zullen er wel mee stoppen. Maar die Woodward zegt waarschijnlijk gewoon: ‘Het zal wel moeilijk zijn, maar we leggen het wel gewoon neer", zo voorspelt Boskamp. Volgens The Sunday Times ligt er al een akkoord tussen Ajax en Real voor Van de Beek en kan alleen de medische keuring nog voor problemen zorgen. Er wordt echter ook duidelijk benadrukt dat de Koninklijke het niet gepast vindt om tijdens de coronacrisis vijftig miljoen euro neer te leggen voor een speler, waardoor Manchester United nog steeds kans maakt op het aantrekken van de Ajacied.