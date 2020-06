‘FC Utrecht wil toeslaan na weigering PSV om optie van 7,5 ton te lichten’

FC Utrecht is nadrukkelijk in de markt voor Cyril Ngonge, zo weet Voetbal International maandagavond te melden. De twintigjarige aanvaller werd voor de coronacrisis door Club Brugge verhuurd aan Jong PSV. De eerste gesprekken tussen FC Utrecht en het management van Ngonge zijn al achter de rug, zo klinkt het. Laatstgenoemde beschikt in Brugge over een verbintenis tot de zomer van 2021.

PSV besloot onlangs om de koopoptie van 750.000 euro in het huurcontract met Club Brugge niet te lichten. De kans is echter aanwezig dat Ngonge toch in Nederland actief blijft, nu de interesse van FC Utrecht zeer concreet lijkt te zijn. De jonge aanvaller, die een voorkeur heeft voor de rechterflank, kwam voor de uitbraak van het coronavirus tot 7 doelpunten in 22 wedstrijden in het shirt van Jong PSV. Hiermee groeide hij uit tot clubtopscorer.

FC Utrecht is op zoek naar versterkingen voor de vleugels en kan een speler als Ngonge goed gebruiken. Kristoffer Peterson en Issah Abass, voor de coronacrisis gehuurd van respectievelijk Swansea City en FSV Mainz 05, keren normaal gesproken niet terug in de Galgenwaard. Daarnaast vreest de clubleiding van de Domstedelingen het vertrek van Gyrano Kerk, die met tien doelpunten en acht assists de aandacht op zich vestigde afgelopen seizoen. De aanvaller, met een contract tot medio 2023 in Utrecht, mag volgens Voetbal International echter alleen voor de absolute hoofdprijs vertrekken.