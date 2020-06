Derksen vernietigend: 'Nu een Duitse Willy Wortel, volgend jaar 2 Eskimo's?'

Bij Vitesse staat met ingang van volgend seizoen Thomas Letsch voor de groep. In een eerder stadium werd Johannes Spors al gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Johan Derksen snapt niet zo goed waarom de clubleiding van Vitesse opeens op de Duitse toer gaat, terwijl er volgens de analist voldoende geschikte kandidaten rondlopen in Nederland.

"Ik kan er met mijn verstand niet bij", stelt Derksen maandagavond in Veronica Inside vraagtekens bij de keuze van Vitesse voor Letsch en Spors. "Vitesse heeft een redelijke spelersgroep. Niet top, maar ook niet slecht. De subtop is het doel. En dan gaan ze een plan maken, iets bedenken. En zegt waarschijnlijk een van die Russen: ‘Er is een Russische trainer ontslagen in Engeland (Leonid Slutsky bij Hull City, red.), dat is wel wat. Dat blijkt dan een idioot die de klompendans beheerst, maar wel leuk is op televisie. Die komt daar dan met een geheel Russische staf, maar hij heeft er niets van gebakken, ondanks het goede materiaal", oordeelt Derksen hard over de eind vorig jaar bij Vitesse vertrokken Slutsky.

"Nu komt er een Duitse Willy Wortel (Spors, red.), die heel goed op de laptop is en nooit zelf gevoetbald heeft", vervolgt Derksen zijn vlijmscherpe analyse over Vitesse. "Die haalt vervolgens een Duitse trainer (Letsch, red.) die ook nooit gevoetbald heeft. Dat kan dus nooit wat worden. En dan vraag ik me af: volgend jaar twee Eskimo’s bij Vitesse?" Presentator Wilfred Genee vindt vervolgens dat Derksen wel erg hard is in zijn oordeel over de technisch eindverantwoordelijken in Arnhem.

Derksen is echter niet van plan om zijn mening over Spors en Letsch te wijzigen. "Kijk eens naar de trainerscursus in Nederland. Daar zitten allemaal ex-internationals op, al is niet iedere ex-international geschikt als trainer. Er zullen er ook wel een paar mislukken. Maar er zitten ook vijf jongens tussen die uitstekend als trainer kunnen werken. En die hebben wat betekend in dit land, die hebben status in het Nederlandse voetbal. En dan komen er twee uitvinders uit Duitsland en die gaan ons dan uitleggen hoe het in elkaar zit. Ik vind het heel gek dat Vitesse aan zulke avonturen begint", zo besluit Derksen zijn relaas.