‘Samen met Van Dijk achterin, mijn God, dan is Liverpool weer oppermachtig’

Manchester United wil ver gaan voor Kalidou Koulibaly en naar verluidt heeft Napoli reeds een eerste bod van tachtig miljoen euro ontvangen voor de centrumverdediger. Franck Leboeuf, die zelf enige jaren in Engeland uitkwam voor Chelsea, adviseert Koulibaly echter om de concrete interesse van the Red Devils naast zich neer te leggen en zijn opties zorgvuldig te overwegen.

"Er zijn ontelbare redenen voor hem om niet naar Manchester United te gaan", zo oordeelt Leboeuf in een onderhoud met ESPN. "Ik zie hem dolgraag prijzen veroveren en Manchester United is niet meer de club die het ooit geweest is. Ik verwacht niet dat zij op korte termijn meedoen om de prijzen." De Fransman, die in 1998 de wereldtitel veroverde, ziet liever dat Koulibaly een andere Premier League-club kiest. "Hij zou bij Liverpool een goed duo kunnen vormen met Virgil van Dijk. Dat zou geweldig zijn."

Leboeuf schuift tevens een optie buiten de Premier League naar voren voor Koulibaly. "Bij Paris Saint-Germain samen met Marquinhos, dat zou ook een geweldig centraal verdedigingsduo zijn." Om vervolgens de aandacht naar zijn oude club Chelsea te verleggen. "Ze zouden zo’n speler erg goed kunnen gebruiken. Ik weet niet of Koulibaly graag naar Chelsea zou gaan, maar hij is van een hoger niveau dan wat er nu rondloopt. Het zou een ideale versterking zijn."

De voormalig mandekker uit Frankrijk benadrukt nog maar eens Liverpool als de beste optie voor Koulibaly. "Samen met Van Dijk achterin. Mijn God, dan is Liverpool volgend seizoen opnieuw oppermachtig. Je moet op een bepaald moment echter wel een keuze maken. De vraag is: Wat is de ideale club voor Koulibaly? Een verdediger met zijn kwaliteiten zou samen met Van Dijk het beste centrale duo achterin vormen." Koulibaly beschikt bij Napoli over een contract dat nog drie jaar doorloopt. Vanwege de coronacrisis is het afwachten of clubs met belangstelling een flink bedrag willen neerleggen voor de 28-jarige stopper.