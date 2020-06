Bizarre voetbalboetes: inhalen op de weg (€20), kerstmutsen dragen (€2000)

Spelers en clubs houden zich niet altijd aan de regels, vaak met een boete tot gevolg. De geldstraffen worden doorgaans wel gepruimd door de publieke opinie, vooral vanwege de ernst van de overtreding. Er zijn echter ook sancties die op minder begrip kunnen rekenen, onder meer omdat de aanleiding soms triviaal of lachwekkend is. Voetbalzone doet een greep uit de lijst van opmerkelijke boetes die in de voetballerij zijn uitgedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de opvallende aanleiding als de hoogte van de geldstraf.

Door Tim Siekman

Door de uitbraak van het coronavirus worden er vandaag de dag meer boetes uitgedeeld dan gebruikelijk. Voetballers moeten wennen aan de nieuwe regels die zijn opgesteld door overheden en clubs. Zes spelers van Borussia Dortmund die een knipbeurt ondergaan, Kyle Walker en Jack Grealish die de lockdown in Engeland negeren en Amine Harit die in een shishabar in Essen midden in de nacht feestviert: veel spelers gaan over de schreef. Maar ook vóór de coronatijd ging men niet altijd volgens het boekje te werk. Hieronder in willekeurige volgorde enkele voorbeelden van ongebruikelijke boetes die in de loop der tijd zijn uitgedeeld.

Sir Alex Ferguson inhalen op de weg

Sir Alex Ferguson stond als manager bekend om onder andere zijn hairdryer treatment: het volledig uitkafferen van een speler vlak voor zijn gezicht omdat laatstgenoemde iets verkeerd had gedaan. Vóór zijn succesvolle periode bij Manchester United was de Schot werkzaam bij Aberdeen, waar hij jarenlang trainer was van John Hewitt. De aanvaller had al snel door dat je niet moest sollen met Ferguson. Hewitt had namelijk het lef om op de weg, op volledig veilige wijze, de langzaam rijdende Ferguson in te halen. Nadien kreeg de spits een flinke uitbrander van zijn coach, die ook nog eens een lullige boete van omgerekend circa twintig euro oplegde.

Marco Reus rijdt jarenlang zonder rijbewijs

Marco Reus moest een boete van liefst 540.000 euro betalen nadat aan het licht was gekomen dat de aanvaller van Borussia Dortmund zich jarenlang zonder juiste papieren op de weg had bevonden. Hij gebruikte een vals Nederlands rijbewijs om agenten te foppen als hij werd staande gehouden. "Ik ben erg dom en naïef geweest. Ik heb mijn lesje wel geleerd", aldus Reus. Jürgen Klopp, destijds trainer van BVB, was verrast, 'want ik ken Marco als een keurige jongen'. "Ik heb lang met hem gesproken en hij ziet in dat hij fout is geweest. Goed dat hij een zware boete krijgt. Zodra hij die heeft betaald, zetten we er een streep onder."

Het toilet van de scheidsrechter gebruiken

Robbie Savage moest in april 2002 vlak voor de wedstrijd tussen Leicester City en Aston Villa nodig naar het toilet. De oud-middenvelder had diarree en zocht met spoed een wc. Hij vond verlossing in het kleine kamertje van de arbiter. "Ik was echt ziek. De meeste mensen in mijn situatie hadden die dag niet eens gespeeld. Er is echt geen sprake van opzet of een 'prank'. Als zo'n situatie weer voorkomt, zal ik exact hetzelfde doen", aldus Savage. Scheidsrechter Graham Poll was niet blij en rapporteerde het incident bij de FA. Savage moest vanwege het voorval tienduizend pond betalen vanwege 'ongepast gedrag'.

Barcelona moet 300 euro betalen

Barcelona lijfde Antoine Griezmann medio 2019 in, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Na geroezemoes van vele maanden had Atlético Madrid uiteindelijk het nakijken nadat Barcelona de inmiddels van 200 naar 120 miljoen euro verlaagde afkoopclausule lichtte. De spits gaf in mei echter al te kennen Atlético te verlaten, terwijl Barcelona de transfer twee maanden later pas wereldkundig maakte. Atlético was van mening dat de Catalaanse club al enige tijd in gesprek was met de Fransman nog voordat de Madrilenen op de hoogte waren van de interesse. Atlético meende recht te hebben op 200 miljoen en stapte naar de Spaanse bond, die een schamele boete uitdeelde. Barcelona hoefde slechts 300 euro te betalen, een straf die men ook nog aanvocht.

De onderbroek van Nicklas Bendtner

Tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Portugal (2-3) in 2012 vierde Nicklas Bendtner een goal door zijn shirt omhoog en zijn broekje omlaag te halen, waardoor de naam van het Ierse gokbedrijf Paddy Power duidelijk zichtbaar was. De UEFA kon de 'ongeoorloofde reclame' absoluut niet waarderen: 100.000 euro boete. Bovendien werd de Deen voor een interland geschorst. "Het is een onderbroek die geluk brengt. Ik droeg het ook tijdens het eerste groepsduel en vóór dit toernooi. Ik wist niet dat ik de regels overtrad", zo luidde de reactie van de spits.

Een crosspass in de eigen zestien meter

Brian Clough, een legendarische oud-trainer die van de jaren zeventig tot negentig werkzaam was bij Nottingham Forest, was geschokt dat verdediger Kenny Burns een crosspass in zijn eigen strafschopgebied uitvoerde. "Assistent Liam O'Kane werd meteen naar kantoor gestuurd om de straf op papier te zetten", herinnerde Burns zich in gesprek met The Scotsman. "Clough gaf me het papiertje tijdens de rust: 50 bloody quid!"

Rijden in een McLaren kost 50.000 euro

Audi sponsort Bayern München en die samenwerking gaat ver. Kingsley Coman werd in april voor 50.000 euro beboet nadat hij met een McLaren op de training verscheen. "De reden was een beschadigde zijspiegel bij mijn Audi. Het blijft echter een fout van mijn kant", zei de Franse aanvaller. Het was niet de eerste keer dat een Bayern-speler recent een opvallende boete opgelegd heeft gekregen. Jérôme Boateng moest betalen omdat hij zonder toestemming zijn woonplaats had verlaten, waardoor hij de regels van Bayern en Beieren om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege de coronacrisis overtrad. Boateng verdedigde zich door aan te geven dat hij op weg was naar zijn zieke zoontje, maar dat mocht niet baten.

Kerstmutsen dragen mag niet

OGC Nice moest onlangs een bedrag van 2000 euro overmaken aan de Franse voetbalbond. De reden: de mascottes liepen op 21 december bij de wedstrijd tegen Toulouse met kerstmutsen het veld op. De jongens en meisjes moeten echter dezelfde kleding dragen als de spelers. Op de clubsite reageerde Nice cynisch. "Deze actie is volgens jou...

Antwoord 1: Leuk en feestelijk, het is de sfeer van kerst.

Antwoord 2: Schandalig! OGC Nice verdient een boete van 2000 euro.

Als je het tweede antwoord hebt gekozen, kan je solliciteren voor een functie bij de Franse bond."

Balotelli en zijn ongelukkige actie tegen racisme

Mario Balotelli kan in deze lijst niet ontbreken. De Italiaanse spits verbaasde menigeen de afgelopen jaren met bijzondere uitspattingen op en buiten het veld. Vuurwerk afsteken in de badkamer of dartpijlen gooien naar een jeugdspeler: de aanvaller weet van geen ophouden. In 2014 wilde Balotelli zich van zijn goede kant laten zien door op te staan tegen racisme. Hij deelde op Instagram een foto van het karakter Mario en had als jammerlijke bijschrift dat de loodgieter 'springt als een zwarte man en muntjes pakt als een jood'. De spits van Liverpool werd voor een duel geschorst en moest een boete van omgerekend ongeveer 28.000 euro betalen.

Balotelli on Instagram. pic.twitter.com/VAcSxgmBWL — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) December 1, 2014

Het spionageschandaal in Engeland

Begin 2019 was voetbalminnend Engeland in de ban van het spionageschandaal van Leeds United. Manager Marcelo Bielsa gaf een 'spion' de opdracht om het trainingscomplex van Derby County, de volgende tegenstander van de Championship-club, te bezoeken. Leeds United ging door het stof, maar Bielsa benadrukte op zijn beurt dat hij niets verkeerd had gedaan. "Het is geen excuus, maar ik hanteer deze tactiek al sinds de WK-kwalificatie met Argentinië. Het is niet nieuw of illegaal. Sommigen vinden het verkeerd; anderen niet", aldus de Argentijn. De Engelse voetbalbond besloot Leeds United een boete van 230.000 euro op te leggen.

Sekspoppen op de tribune

Tot slot de opvallendste soap gedurende deze coronatijd: FC Seoul dat per abuis sekspoppen als publiek gebruikte bij de gewonnen wedstrijd tegen Gwangju FC (1-0). De Zuid-Koreaanse club wilde vanwege het gebrek aan toeschouwers meer sfeer creëren door het plaatsen van 'premium mannequins', maar achteraf bleek het te gaan om sekspoppen. Sommige poppen hielden borden in hun handen met reclame voor pornosites, terwijl porno verboden is in het Aziatische land. FC Seoul moest ongeveer 75.000 euro neertellen, een recordboete in de K-League.