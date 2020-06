‘Feyenoord praat naast Diemers met tweetal en zegt miskoop de wacht aan’

Feyenoord is niet alleen bezig met het aantrekken van Mark Diemers. Voetbal International weet maandagavond te melden dat de Rotterdamse club bezig is met nieuwe contracten voor Eric Botteghin en Leroy Fer. De verbintenissen van de centrumverdediger en de middenvelder lopen op 30 juni af en Feyenoord zet in op een langer verblijf van het tweetal in De Kuip.

Fer, die vorig jaar zomer na enkele buitenlandse avonturen terugkeerde bij Feyenoord, werd vorige week door Feyenoord Transfermarkt nog genoemd als mogelijke aanwinst van Besiktas. De dertigjarige middenvelder zou in Istanbul drie keer zo veel kunnen verdienen. Technisch directeur Frank Arnesen hoopt Fer echter te kunnen verleiden tot een langer verblijf in Rotterdam-Zuid. Laatstgenoemde verdient volgens het Algemeen Dagblad een miljoen per jaar, wat voor Feyenoord in de coronacrisis een onmogelijke opgave lijkt. Er leeft echter de hoop dat er alsnog een akkoord op tafel komt.

Botteghin kreeg enige tijd geleden te horen dat Feyenoord zijn aflopende contract formeel had opgezegd. Desondanks is de intentie van de clubleiding om de samenwerking met de centrumverdediger voort te zetten. Botteghin, sinds 2015 actief in Rotterdam, kan net als Fer kiezen voor een avontuur in de Turkse competitie. Voetbal International bracht de kopsterke mandekker onlangs in verband met Antalyaspor, de huidige nummer elf in de Süper Lig.

Feyenoord lijkt aan de andere kant afscheid te nemen van Liam Kelly, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Ierse middenvelder, vorig jaar aangetrokken door toenmalig trainer Jaap Stam, bleek een miskoop te zijn. Kelly, met een jaarsalaris van 600.000 euro, werd voor de coronacrisis verhuurd aan Oxford United. Hij beschikt bij Feyenoord over een contract dat nog twee jaar doorloopt, maar desondanks lijkt een terugkeer in De Kuip geen optie te zijn. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de ex-speler van Reading opnieuw een verhuurperiode tegemoet gaat of definitief wordt verkocht.