‘AS Monaco sluit na akkoord met NAC nóg een miljoenendeal in Nederland’

Anthony Musaba staat op het punt om NEC te verlaten voor AS Monaco. De club uit de Ligue 1 lijkt zo twee spelers weg te halen uit de Keuken Kampioen Divisie, want maandag meldde BN DeStem dat NAC-verdediger Jan Paul van Hecke voor een bedrag van twee miljoen euro op weg is naar het prinsdom. Monaco betaalt volgens de Gelderlander ‘ruim twee miljoen euro’ voor Musaba.

Wilco van Schaik houdt tegenover het regionale dagblad zijn kaken op elkaar. De algemeen directeur wil alle risico’s uitsluiten waardoor de transfer verstoord zou kunnen worden. “Ik ga niet meer op namen in”, reageert hij middels een tekstbericht. “Wij weten wat er speelt en met wie wij spreken. Dat is het belangrijkste. Er is pas sprake van een deal bij witte rook en die is er nog niet.”

Musaba is een zeer gewilde speler, daar hij in de winterstop al een gesprek had met Borussia Dortmund. Naar eigen zeggen kreeg hij toen ook een rondleiding door het Signal Iduna Park, het stadion van Dortmund. Naar verluidt hebben ook Bayern München, Juventus, AC Milan, Valencia, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain en Olympique Marseille hem op het lijstje staan.

De negentienjarige buitenspeler heeft een contract tot medio 2021 in Nijmegen. Maandag start NEC het tweede trainingsblok op weg naar het nieuwe seizoen, maar de kans is klein dat Musaba dan in Nijmegen op het trainingsveld staat. De rechtsbuiten speelde vooralsnog 31 wedstrijden in de hoofdmacht van NEC. Hierin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists.