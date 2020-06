Löw onthult bijzonder plan met Bayern-uitblinker: ‘Hij is zeker een optie'

Leon Goretzka is sinds de hervatting in de Bundesliga een van de uitblinkers bij Bayern München, met twee doelpunten en drie assists als bewijs van zijn goede vorm. De 25-jarige Duitser bemoeit zich als middenvelder van der Rekordmeister vaak met het aanvallende gedeelte, maar volgens bondscoach Joachim Löw is Goretzka in de toekomst ook prima inzetbaar als verdediger.

"Het is altijd mijn idee geweest om hem als back te gebruiken want daar heeft hij zeker de kwaliteiten voor", verklapt Löw in een interview met Kicker. Desondanks is Goretzka, met 25 interlands achter zijn naam staan, bij de nationale ploeg nog nooit als vleugelverdediger gebruikt. "Hij heeft nog nooit op die plek gespeeld. Wedstrijden en trainingen zijn van cruciaal belang om je die positie eigen te maken. Maar met zijn dynamiek, balgevoel en zijn vermogen om een wedstrijd te lezen, is Leon zeker een optie."

Löw verwacht echter dat Goretzka op termijn meer naar voren zal worden geschoven, bijvoorbeeld naar de positie van nummer tien. "Hij beschikt over een fraaie techniek en over een goed gevoel voor het kiezen van de positie", zo oordeelt de keuzeheer van die Mannschaft. "Vanuit die centrale positie kan hij, en dat maakt hem anders dan andere spelers, zijn scorend vermogen ten volle benutten. Hij zet namelijk altijd druk naar voren. Leon kan met beide voeten scoren en is daarnaast kopsterk. Daarom zie ik hem in de komende jaren een meer aanvallende rol vervullen bij Bayern."

De bondscoach van Duitsland is niet alleen onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Goretzka. De middenvelder van Bayern is volgens Löw ook een zeer slimme speler, die niet alleen maar met voetbal bezig is. "Hij is zelfkritisch, op de hoogte van trends en wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast vervult Leon een soort mentorrol voor jongere spelers. Hij is allesbehalve clichématig en daarom zeer interessant om mee te praten. Daarnaast beschikt Leon over een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel." Goretzka kwam tot dusver tot zeven doelpunten en negen assists in 28 optredens voor Bayern dit seizoen.