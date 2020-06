‘Het is een soort mini-Van Gaal die met spelers en pers de confrontatie aangaat’

Jan Streuer werd maandag officieel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente, maar de ervaren bestuurder zal voornamelijk als tussenpaus fungeren. De Tukkers blijven namelijk op zoek naar een geschikte kandidaat voor de lange termijn en de namen van Max Huiberts (AZ) en Jordy Zuidam (FC Utrecht) prijken hoog op het lijstje van de beleidsbepalers in de Grolsch Veste.

"Er gaan wel wat geruchten en er wordt gefluisterd dat Max Huiberts volgend jaar een kandidaat zou zijn", verklapt clubwatcher Leon ten Voorde maandag in een podcast van TC Tubantia. FC Twente kijkt echter niet alleen rond in Alkmaar. "Jordy Zuidam is een andere kandidaat die genoemd is. De huidige technisch manager van FC Utrecht die er al jaren zit en misschien een keer wat anders wil. Maar dat zou dan voor de toekomst moeten zijn. We gaan zien hoe dat uitpakt en of één van deze twee mensen volgend jaar echt serieus in beeld is."

Streuer gaat samen met algemeen directeur Paul van der Kraan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor FC Twente. Volgens TC Tubantia is de Duitser Alexander Zorniger een voorname kandidaat. "Het gaat er nu om of club en trainer eruit komen met elkaar", verduidelijkt Ten Voorde. "Dan heeft FC Twente in navolging van vier andere clubs in Nederland een Duitse trainer. Hij is de topkandidaat en ik denk dat er deze week meer duidelijkheid komt. Dan krijgt de Duitse golf een vervolg. Het is een typische reflex van de Nederlandse bestuurders. Dan moet opeens alles uit Duitsland komen."

Zorniger werkte de afgelopen vier seizoenen bij het Deense Brøndby en heeft daar een bepaalde reputatie opgebouwd. "Het is iemand van de discipline, er moet gewerkt worden", vervolgt Ten Voorde zijn analyse over de 52-jarige coach uit Duitsland. "Het is een soort mini-Van Gaal die met spelers en pers de confrontatie aangaat. Dat worden dan denk ik heel pittige sessies. Ik ken hem verder niet, maar ik weet wel dat hij een bepaalde voetbalvisie heeft."