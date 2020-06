‘Transfer Werner naar Chelsea onderdeel van plan Lampard met Abraham’

Timo Werner lijkt RB Leipzig de komende transferperiode in te gaan ruilen voor Chelsea. Door zijn komst krijgt eerste spits Tammy Abraham er een concurrent bij. Toch lijkt de talentvolle aanvaller niet te vrezen voor zijn positie in de punt van de aanval. Volgens The Athletic is het aantrekken van Werner onderdeel van een plan van manager Frank Lampard om Abraham het beste uit zichzelf te laten halen. De vergelijking wordt getrokken met de carrière van Lampard, die een betere voetballer werd toen hij bij Chelsea te maken kreeg met enorme concurrentie.

In de voorbereiding op het seizoen 2003/04 haalde Chelsea met Joe Cole, Juan Sebastián Verón en Claude Makélélé drie middenvelders van wereldklasse naar Stamford Bridge. “Ik dacht goed na over de situatie en besloot dat ik twee keuzes had. Ik kon Chelsea verlaten, of ik kon een betere voetballer worden”, schreef Lampard in zijn autobiografie. “Ik maakte de keuze om een betere voetballer te worden.” Lampard eindigde dat Premier League-seizoen voor het eerst in zijn carrière op tien doelpunten. De situatie van Abraham is niet exact hetzelfde, maar Chelsea hoopt dat de jonge aanvaller op dezelfde manier omgaat met de komst van Werner.

Volgens The Athletic is Abraham niet ingelicht over de plannen om Werner naar Londen te halen. Lampard en zijn technische staf houden de 22-jarige spits de komende dagen goed in de gaten op de training, om te zien hoe hij reageert op het nieuws dat een extra aanvaller wordt gekocht. Chelsea denkt dat het goed is voor Abraham om gepusht te worden met een nieuwe concurrent. Gewezen wordt naar Didier Drogba, die voor het eerst in zijn loopbaan twintig keer scoorde in de Premier League nadat Andrey Shevchenko werd aangetrokken. Drogba reageerde ook goed op de komst van Fernando Torres, wat de club de Champions League opleverde.

Abraham zou door Lampard nog altijd gezien worden als een belangrijke schakel in het team dat hij aan het bouwen is. De trainer ziet hem als aanspeelpunt, iemand die de bal kan vasthouden met de rug naar het doel. Chelsea zoekt al geruime tijd naar een geschikte aanvalspartner voor hem en lijkt die nu gevonden te hebben met Werner. De club heeft de laatste maanden diverse spelers bekeken, waaronder ook Dries Mertens en Pierre-Emerick Aubameyang. Net als Werner passen zij in het profiel van een speler die samen met Abraham kan spelen en tevens in staat is om uit te wijken naar de zijkant.

Het enige obstakel van de plannen van Lampard is het contract van Abraham. Zijn huidige verbintenis loopt over twee jaar af en een akkoord over een nieuwe overeenkomst is nog niet gevonden. Door zijn goede prestaties dit seizoen heeft de jonge aanvaller een goede onderhandelingspositie. Lampard rekent erop dat de club Abraham langer lijkt te binden. Toch lijkt de spits de boot af te houden tot hij meer duidelijkheid heeft over de rol die hij krijgt bij de komst van Werner.