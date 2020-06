Feyenoord wil FC Groningen aftroeven en meldt zich voor Diemers

Feyenoord heeft zich gemengd in de strijd om Mark Diemers. Volgens Voetbal International hebben de Rotterdammers zich officieel gemeld voor de 26-jarige middenvelder van Fortuna Sittard. Diemers leek dicht bij een transfer naar FC Groningen, maar krijgt er met Feyenoord nu een optie bij. In De Kuip ligt een meerjarig contract voor hem klaar.

Eind vorige maand meldden diverse media dat Diemers op weg zou zijn naar FC Groningen. Er zou een akkoord zijn met Fortuna Sittard over een transfersom van ongeveer een miljoen euro. Eerder werd hij nog in verband gebracht met Vitesse, maar volgens het weekblad was ook Feyenoord altijd al geïnteresseerd. De middenvelder staat al geruime tijd op de scoutsingslijst van de Rotterdammers, terwijl trainer Dick Advocaat ook gecharmeerd van hem is.

Diemers wordt bij Feyenoord gezien als een ervaren speler met een goede traptechniek, waarmee hij een aanvulling zou zijn voor het middenveld van Feyenoord. Mocht de overstap doorgang vinden, dan wordt hij de eerste aankoop van Feyenoord voor het nieuwe seizoen. Technisch directeur Frank Arnesen had de transfervrije Bryan Linssen bovenaan zijn wensenlijstje staan, maar er werd geen akkoord bereikt met de buitenspeler van Vitesse.

Na het mislopen van Linssen hoopt Feyenoord de contracten van Leroy Fer en Eric Botteghin te verlengen. Beide basiskrachten hebben een aflopende verbintenis. Voor zowel Fer als Botteghin is concrete interesse vanuit Turkije. Laatstgenoemde staat naar verluidt op het lijstje bij Antalyaspor, terwijl Fer naar Besiktas zou kunnen.