‘Mino Raiola plant afspraak en wil Ajacied naar Serie A transfereren’

De kans is niet groot dat Ryan Gravenberch volgend seizoen nog voor Ajax speelt, zo meldt de Corriere della Sera. Volgens de Italiaanse krant wil Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de achttienjarige middenvelder, zijn cliënt naar de Serie A brengen. Daar zou Lazio op dit moment het meest concreet geïnteresseerd zijn.

Gravenberch beschikt over een volgend jaar aflopend contract, dat volgens Voetbal International niet verlengd zal worden, nu de entourage van de jongeling en Ajax de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis hebben gestaakt. De Amsterdammers zouden Gravenberch een salarisverhoging hebben aangeboden, maar geen overeenstemming hebben kunnen bereiken met de speler over een langer verblijf.

Ondertussen lijkt voor de Italiaanse competitie te lonken voor Gravenberch. Raiola heeft de komende dagen een afspraak gepland staan met de clubleiding van Lazio, om de contractverlenging van Nicolò Armini, een andere cliënt van de belangenbehartiger, af te ronden. De Romeinse club wil dan direct in gesprek over de mogelijke komst van Gravenberch, zo verzekert de Corriere della Sera.

Dat is niet de enige troef die Raiola in handen heeft, want hij zou Gravenberch ook al aangeboden hebben bij AS Roma en AC Milan. Laatstgenoemde club werkt aan de komst van Ralf Ragnick als hoofdtrainer, die zeer gecharmeerd zou zijn van de jeugdinternational van Oranje. Gravenberch kwam tot dusver tot veertien officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij drie goals produceerde.