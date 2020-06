‘Wijnaldum kan toptransfer maken en wens Klopp negeren'

Liverpool begint zich steeds meer zorgen te maken over de situatie van Georginio Wijnaldum. De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast op Anfield en vooralsnog is er geen sprake van een contractverlenging. Goal stelt dat Barcelona, Juventus en Bayern München 'bewonderaars' zijn van de Oranje-international en in de toekomst zouden kunnen toeslaan.

Wijnaldum is momenteel een vreemde eend in de bijt bij Liverpool, aangezien hij de enige belangrijke kracht is die nog maar een jaar vastligt. Jürgen Klopp wil dolgraag dat de middenvelder bijtekent en heeft dit ook aan hem en zijn entourage medegedeeld. 'Wijnaldum is wellicht niet de spectaculairste speler van Liverpool, maar hij is wel een van de spelers waar de manager het meest op kan bouwen', aldus Goal.

Naast het brengen van onder meer balans, fysieke kracht en onbaatzuchtigheid op het veld, is Wijnaldum ook buiten de lijnen een invloedrijke speler bij Liverpool, zo klinkt het. De middenvelder deinst er niet voor terug om zijn mening te geven als hij het gevoel heeft zich te moeten uiten. Zo was Wijnaldum samen met Virgil van Dijk de initiatiefnemer van het statement van Liverpool tegen racisme, voorafgaand aan de training vorige week maandag.

The Athletic meldde al dat de onderhandelingen tussen de entourage van Wijnaldum en sportief directeur Michael Edwards moeizaam verlopen. Wijnaldum, die in november dertig jaar wordt, heeft geen gebrek aan geïnteresseerde clubs, zo meldt Goal. Barcelona heeft de middenvelder in het vizier, terwijl ook onder meer Juventus en Bayern belangstelling hebben. Eerder werd de 61-voudig international nog in verband gebracht met Internazionale.