Vier Nederlanders in top 100 van voetballers met hoogste marktwaarde

Matthijs de Ligt is volgens het Zwitserse onderzoekscentrum CIES Football Observatory de Nederlandse voetballer met de hoogste marktwaarde. De transferwaarde van speler van Juventus wordt ingeschat op 104,7 miljoen euro, waarmee De Ligt de 18de plek bezet in de gepubliceerde top 100 en wereldwijd de duurste centrumverdediger is. Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain is met een waarde van liefst 259,2 miljoen euro ruimschoots de koploper in de lijst.

Er is in de lijst met honderd namen ruimte voor vier Oranje-internationals. De Ligt wordt op korte afstand gevolgd door Frenkie de Jong van Barcelona (plek 20 met 102,1 miljoen euro) en Virgil van Dijk van Liverpool (plek 24 met 98,5 miljoen euro). Ruim daarachter komt Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur, die met een geschatte marktwaarde van 57 miljoen euro de tachtigste plaats bezet.

Top 25 spelers met hoogste marktwaarde (CIES)

Naam Club Marktwaarde 1. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 259,2 miljoen euro 2. Raheem Sterling Manchester City 194,7 miljoen euro 3. Jadon Sancho Borussia Dortmund 179,1 miljoen euro 4. Trent Alexander-Arnold Liverpool 171,1 miljoen euro 5. Marcus Rashford Manchester United 152,3 miljoen euro 6. Mohammed Salah Liverpool 144,9 miljoen euro 7. Sadio Mané Liverpool 139,2 miljoen euro 8. Antoine Griezmann Barcelona 136,4 miljoen euro 9. Alphonso Davies Bayern München 133,5 miljoen euro 10. Harry Kane Tottenham Hotspur 118,7 miljoen euro 11. Roberto Firmino Liverpool 118,5 miljoen euro 12. Bernardo Silva Manchester City 115 miljoen euro 13. Gabriel Jesus Manchester City 113,1 miljoen euro 14. João Félix Atlético Madrid 107,9 miljoen euro 15. Erling Braut Haaland Borussia Dortmund 107,3 miljoen euro 16. Serge Gnabry Bayern München 106,8 miljoen euro 17. Bruno Fernandes Manchester United 104,9 miljoen euro 18. Matthijs de Ligt Juventus 104,7 miljoen euro 19. Mason Mount Chelsea 102,5 miljoen euro 20. Frenkie de Jong Barcelona 102,1 miljoen euro 21. Rodri Manchester City 101,5 miljoen euro 22. Lionel Messi Barcelona 100,1 miljoen euro 23. Lautaro Martínez Internazionale 98,9 miljoen euro 24. Virgil van Dijk Liverpool 98,5 miljoen euro 25. Saúl Ñíguez Atlético Madrid 97,7 miljoen euro

Koploper Mbappé wordt in de top 100 gevolgd door vier Engelse spelers: Raheem Sterling (194,7 miljoen euro), Jadon Sancho (179,1 miljoen euro), Trent Alexander-Arnold (171,1 miljoen euro) en Marcus Rashford (152,3 miljoen euro) zitten achter de Franse aanvaller. Alphonso Davies (plek negen met 133,5 miljoen euro) is met zijn negentien jaar de jongste speler in de top twintig.

Lionel Messi van Barcelona wordt deze maand 33 jaar, maar heeft op plek 21 met 100,1 miljoen euro nog altijd een respectabele transferwaarde. De 35-jarige Cristiano Ronaldo van Juventus is op plaats 70 met 62,8 miljoen euro de oudste speler uit de lijst. De duurste doelman is Ederson Moraes van Manchester City (86,8 miljoen euro), Alexander-Arnold is de duurste verdediger. Bruno Fernandes van Manchester United (104,9 miljoen euro) is de duurste middenvelder, terwijl Mbappé de aanvaller is met de hoogste marktwaarde. Overigens staat Neymar van Paris Saint-Germain met een waarde van 82,7 miljoen euro 37ste in de lijst.

