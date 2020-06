‘De nieuwe Van Dijk? Zijn top ligt in elk geval hoger dan bij Ajax op de bank’

Henk Spaan ziet veel potentie in Sven Botman. De twintigjarige centrumverdediger van Ajax was afgelopen seizoen op huurbasis actief bij sc Heerenveen en maakte bij de Friezen een sterke indruk, aldus Spaan. In zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool benadrukt de journalist dat aardig wat Europese clubs Botman op de radar hebben staan.

"Een roedel Ajax-junioren moppert op Overmars. Gravenberch wil niet bijtekenen, Onana aast op vertrek, 'Manchester United meldt zich voor Donny van de Beek', terwijl de enige speler die waarschijnlijk op korte termijn wordt verkocht, Sven Botman is", begint Spaan in de krant. Sinds de verdediger in 2017 'ongeveer in zijn uppie' de Future Cup won, houdt Europa hem in de gaten, aldus de columnist.

Het is volgens Spaan niet voor niets dat Atalanta belangstelling heeft voor Botman, dat Watford zich in december al meldde voor de stopper en dat hij ook in Frankrijk wordt genoemd. Spaan ziet in Botman mogelijk een nieuwe Virgil van Dijk. De 28-jarige Oranje-international kende een gestage opbouw van zijn carrière en belandde via Willem II, FC Groningen, Celtic en Southampton in januari 2018 bij Liverpool, waarmee hij in 2019 de Champions League won.

"Wordt Botman de nieuwe Virgil van Dijk? Hij heeft een goed linkerbeen, inzicht en kopt aanvallend als Virgil. Hij is typisch zo'n voetballer met de potentie van gestage groei. Waar zijn top ligt is onvoorspelbaar, in elk geval hoger dan bij Ajax op de bank. Bij Heerenveen speelde hij alles, met twee goals en vier assists. Hoe goed moet een Ajax-verdediger eigenlijk zijn?", besluit Spaan.