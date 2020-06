Ola Toivonen verlaat Melbourne City en keert terug op Europese velden

Ola Toivonen maakt zijn rentree op de Europese velden. De 33-jarige Zweed heeft in zijn thuisland voor twee seizoenen getekend bij Malmö FF, waarvoor hij in het verleden al twee jaar uitkwam. Toivonen liet vorige week zijn contract ontbinden bij het Australische Melbourne City, dat door de coronacrisis in grote financiële problemen verkeert.

"Het was lang wachten, maar nu ben ik hier", zegt Toivonen op de officiële website van Malmö FF. "Het voelt geweldig hier terug te zijn. Sinds ik vertrok heb ik altijd de wens gehad terug te keren. Ik heb de club ook altijd gevolgd in mijn jaren in het buitenland. De club heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt, ik keer terug bij de beste club van Scandinavië. Ik ben zelf nog steeds dezelfde Ola, die voor het voetbal leeft en ten koste van alles wil winnen."

In 2018 vertrok Toivonen vanuit het Franse Toulouse om aan een avontuur in Melbourne te beginnen. In de Australische A-League wist de offensieve middenvelder annex aanvaller het net makkelijk te vinden, getuige zijn 25 doelpunten in 40 competitiewedstrijden. Het relatief hoge salaris van Toivonen was voor Melbourne City na de uitbraak van corona niet meer op te brengen, waarna speler en club besloten om uit elkaar te gaan.

Toivonen brak in 2003 door bij de kleine Zweedse club Degerfors IF, om via Örgryte IS in 2007 bij Malmö te belanden. Na twee sterke seizoenen voor de Zweedse topclub besloot PSV in de zomer van 2008 om de aanvallende middenvelder over te nemen. Toivonen speelde uiteindelijk vijfenhalf jaar voor de Eindhovenaren en verkaste in januari 2014 naar Stade Rennes. Daarna speelde hij nog op huurbasis voor Sunderland, om via Toulouse in Australië te belanden.