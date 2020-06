Pechvogel Javairô Dilrosun krijgt slecht nieuws te verwerken

Voor Javairô Dilrosun zit het seizoen erop, zo maakt zijn club Hertha BSC maandag bekend. De vleugelspits liep zaterdag tegen Borussia Dortmund een bovenbeenblessure op en zal de resterende vier duels in de Bundesliga aan zich voorbij moeten laten gaan.

Dilrosun greep tegen Dortmund na een klein half uur naar zijn linkerbovenbeen en stapte vervolgens hinkend van het veld. "Ik speelde al weken met pijn in mijn bovenbeen, maar vandaag en deze week is het erger geworden", verklaarde de 21-jarige aanvaller net na de wedstrijd tegenover FOX Sports. "We moeten dus kijken wat de MRI-scan zegt."

Highlights Bundesliga: Borussia Dortmund - Hertha BSC

Die MRI-scan volgde maandag en daaruit is gebleken dat de spierblessure van Dilrosun hem in ieder geval de rest van het seizoen langs de kant zal houden. Een teleurstelling voor de eenvoudig Oranje-international, des te meer omdat hij zich net in het basiselftal had geknokt. Vorige week maakte Dilrosun tegen FC Augsburg (2-0 winst) voor het eerst sinds de coronabreak negentig minuten en scoorde hij bovendien. Tegen Dortmund behield hij zijn basisplaats, maar ging het dus na 29 minuten mis.

Dilrosun speelde dit seizoen 23 competitiewedstrijden voor Hertha BSC, waarin hij 4 doelpunten wist te maken. De club uit Berlijn staat op de negende plek in de Bundesliga en heeft met zeven punten achterstand op nummer zes VfL Wolfsburg weinig kans meer op een Europees ticket.