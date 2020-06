‘Sparta geeft hoop niet op en overweegt opnieuw aan te kloppen bij Ajax’

Sparta Rotterdam legde vrijdag Danzell Gravenberch vast, maar is daarmee nog niet klaar op de transfermarkt, zo stelt directeur voetbalzaken Henk van Stee tegenover het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers hopen het volgende Eredivisie-seizoen in te gaan met een gehuurde spits van een van de topclubs in Nederland.

In het huidige (beëindigde) seizoen had Sparta met Joël Piroe, die gehuurd werd van PSV, al een dergelijke spits in huis. Het is nog onduidelijk of de Kasteelheren de twintigjarige aanvaller, die in achttien wedstrijden tot twee goals kwam, ook komend seizoen kunnen huren. Volgens het AD zijn ook Lassina Traoré van Ajax en Ferdy Druijf van AZ in beeld als potentiële huurlingen.

In januari klopte Sparta ook al aan bij Ajax met de vraag of Traoré beschikbaar was voor een huurperiode. De Amsterdammers gaven de competitiegenoot toen nul op het rekest, omdat Traoré inmiddels een rol had gekregen in het eerste elftal van trainer Erik ten Hag. De negentienjarige spits zat na de winterstop steevast bij de wedstrijdselectie en stond liefst zeven keer in de basis.

Sparta verzekerde zich met de komst van de 26-jarige Danzell Gravenberch, de oudere broer van Ajacied Ryan, al van een extra aanvaller. De centrumspits komt transfervrij over van FC Dordrecht en heeft een prestatiecontract getekend op Het Kasteel. "Danzell is bereid alles te geven voor een nieuwe kans op het hoogste niveau", legde directeur Van Stee eerder uit. Eerder legde Sparta ook al Lennart Thy vast, die transfervrij overkomt van PEC Zwolle.