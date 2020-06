‘Feyenoord is overtuigd en ziet nieuwe back in Engeland voetballen’

Feyenoord heeft het gemunt op Dennis Gyamfi, zo meldt de Daily Record maandag. De achttienjarige rechtsback beschikt bij Leicester City over een aflopend contract en kan zodoende transfervrij een nieuwe club uitkiezen. De Rotterdammers hebben echter forse concurrentie, aangezien ook diverse Engelse clubs interesse tonen.

Het is niet de eerste keer dat de rechtervleugelverdediger in verband wordt gebracht met een stap naar de Eredivisionist. In mei meldde Feyenoord Transfermarkt al dat de club zich had gemeld bij de zaakwaarnemer van Gyamfi. Volgens de berichtgeving streed Feyenoord onder meer met Schalke 04, Manchester United en Arsenal om de krabbel van de jongeling.

De Daily Record geeft aan dat naaste de genoemde Engelse clubs ook Rangers FC belangstelling heeft voor Gyamfi. De club van manager Steven Gerrard had eerder al linksback Calvin Bassey voor een opleidingsvergoeding weggeplukt bij Leicester City en nu zou de Schotse topclub wederom een slag willen slaan bij the Foxes.

Gyamfi stond vorig jaar zomer al hoog op het lijstje van Rangers FC, maar destijds werd een bod afgewezen. De rechtsback heeft nog niet gedebuteerd voor het eerste van Leicester City en speelt voornamelijk in de Onder-23 van de club. Gyamfi aast na de zomer op speeltijd in een hoofdmacht en mogelijk biedt Feyenoord uitkomst. De Rotterdammers nemen deze zomer van verschillende verdedigers afscheid, onder wie rechtsback Rick Karsdorp, die waarschijnlijk terugkeert naar AS Roma.