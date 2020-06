‘Leicester City denkt door en wil miljoenenslag slaan in Amsterdam’

Nicolás Tagliafico wordt in verband gebracht met diverse topclubs in Europa, zoals Chelsea en Paris Saint-Germain. Volgens het Franse Le10sport hebben les Parisiens vanuit Engeland niet alleen van de Londenaren concurrentie inzake de linksback van Ajax. Naar verluidt maakt ook Leicester City werk van de komst van de 27-jarige Argentijn.

Chelsea wordt de voorbije dagen vooral gelinkt aan Ben Chilwell, die tot medio 2024 vastligt bij Leicester City. De 23-jarige linkervleugelverdediger wordt door the Foxes echter getaxeerd op 87 miljoen euro, waardoor de 'goedkopere' Tagliafico ook nog altijd een optie is voor Chelsea. Mocht Chilwell alsnog het King Power Stadium verlaten, dan zou de huidige nummer drie van de Premier League de pijlen richten op Tagliafico, die heeft aangegeven te azen op een transfer.

GOAL OF THE SEASON 2019/2020 | Ziyech, Tagliafico, Lang, Promes, Brobbey, Woudstra en Reiziger

Volgens Le10sport staat Tagliafico hoog op het lijstje van Leicester City, dat verwacht de de 25-voudig international voor ongeveer 25 miljoen euro te kunnen oppikken bij Ajax. Dit bedrag vormt volgens de berichtgeving geen groot obstakel, daar Leicester City met de huidige derde plek in de Premier League zich zal kwalificeren voor de Champions League.

PSG is ook nog in de markt voor Tagliafico, maar is momenteel vooral bezig Alex Telles los te weken bij FC Porto. Zodoende lijkt Leicester City het meest concreet voor Tagliafico, zeker bij een vertrek van Chilwell, zo klinkt het. Tagliafico, sinds januari 2018 actief in het shirt van Ajax, staat tot de zomer van 2022 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.