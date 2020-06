‘Angeliño krijgt duidelijk signaal door jacht op ‘man van 87 miljoen euro’'

Manchester City gaat zich mengen in de strijd om Ben Chilwell, zo weet de Daily Telegraph te melden. De 23-jarige vleugelverdediger van Leicester City werd recent al gelinkt aan een overstap naar Chelsea. Voor beide clubs vormt de forse vraagprijs van the Foxes echter een obstakel, want de eventuele transfersom moet naar verluidt het clubrecord benaderen.

Leicester City verkocht Harry Maguire afgelopen zomer voor een bedrag van 87 miljoen euro aan Manchester United en volgens de Daily Telegraph willen the Foxes een vergelijkbaar bedrag overhouden aan Chilwell, die werd opgeleid door de huidige nummer drie van de Premier League. The Guardian sprak afgelopen weekeinde van een transfersom van 67 miljoen, maar de vraagprijs van Leicester City is hoe dan ook voor zowel Chelsea als Manchester City aan de forse kant. Indien er daadwerkelijk 87 miljoen gevraagd wordt, moeten Chelsea en Manchester City hun transferrecord verbreken.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dit in de huidige situatie gaat gebeuren, maar Manchester City heeft de naam van Chilwell in ieder geval hoog op het lijstje staan. Door de blessuregevoeligheid van Benjamin Mendy is de linksbackpositie al een tijdlang een zorgenkindje in de selectie van manager Josep Guardiola. Oleksandr Zinchenko is omgeturnd tot vleugelverdediger, terwijl Angeliño vorige zomer teruggehaald werd van PSV. Met het eventueel aantrekken van Chilwell lijkt Guardiola echter een duidelijk signaal richting zijn 23-jarige landgenoot af te geven.

Angeliño werd in januari verhuurd aan RB Leipzig en speelde daar tot dusver twaalf wedstrijden, maar gaat vermoedelijk niet definitief de overstap naar de nummer drie van de Bundesliga maken. De optie tot koop in de huurovereenkomst bedraagt 27 miljoen, maar dat is volgens de Manchester Evening News te gortig voor RB Leipzig. "Zelfs als we ons plaatsen voor de Champions League, denk ik niet dat we Angeliño en Patrick Schick definitief gaan overnemen. We kunnen de financiële middelen niet verspillen. Er is een budget en dat moet gerespecteerd worden", zegt RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann in gesprek met BILD.

Angeliño keert komende zomer derhalve terug bij Manchester City, maar het is dus nog maar de vraag of er daar enig toekomstperspectief voor hem is. Dit seizoen kwam hij tot elf optredens voor de regerend kampioen van Engeland, alvorens hij op huurbasis vertrok. In een eerder stadium werd de Spaanse vleugelverdediger gelinkt aan een terugkeer naar de Eredivisie, waar Ajax en PSV hem zouden willen ontvangen.