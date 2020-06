Rooney: ‘Ik moest hem zeggen: ‘Sorry, de jongens vinden je trainingen shit’’

Wayne Rooney heeft bij iedere club waar hij speelde de aanvoerdersband gedragen. De 34-jarige aanvaller, die voor Everton, Manchester United, DC United en Derby County speelde, spreekt zich in zijn column in The Times uit over de lastige rol van een aanvoerder. Tegelijkertijd neemt Rooney het op voor Roy Keane, die in een interview met het clubkanaal van Manchester United hard uithaalde naar onder meer Rio Ferdinand, Darren Fletcher en John O'Shea en kort daarna zijn contract ontbonden zag worden.

“Wanneer de spelers niet tevreden zijn, stappen ze naar de aanvoerder en dan moet jij de klachten doorgeven. Dat kan tot moeilijke gesprekken leiden. Ik werd ooit bij een club gevraagd om tegen de manager te zeggen dat zijn trainingen niet goed genoeg waren. Dat is niet gemakkelijk. Ik moest tegen hem zeggen: ‘Sorry, baas. De jongens vinden dat je trainingen shit zijn’. Er komt als aanvoerder veel op je schouders terecht, je vertegenwoordigt de spelers in vergaderingen en commerciële activiteiten”, stelt Rooney.

Solskjaer: 'Wayne Rooney wil laten zien wat hij nog in zijn mars heeft'

“De beste aanvoerders onder wie ik gespeeld heb, hadden verschillende persoonlijkheden. Maar ze deelden dezelfde gebruiken. David Beckham was rustig, maar hij was tijdens een legendarische tijd aanvoerder van de Engelse nationale ploeg. Hij gaf leiding door zijn houding en werkethos”, gaat de ervaren aanvaller verder. “Stevie Gerrard bracht drive en vastberadenheid. Hij liet zich niet het meest horen, maar door een van zijn tackles begreep je wel wat hij wilde zeggen. John Terry was ook heel goed, Duncan Ferguson (met wie hij samenspeelde bij Everton, red.) was redelijk rustig en vocht met zijn hele hart.”

“Roy Keane liet zich wél horen. Hij had een aura om zich heen. Ik weet dat ik tijdens mijn eerste training met Manchester United dacht: ik moet indruk op hem maken. Niet op de manager”, brengt Rooney in herinnering. Keane speelde tussen 1993 en 2005 voor Manchester United en vertrok uiteindelijk nadat zijn contract ontbonden werd. Daar ging een kritisch interview met MUTV aan vooraf, waarin hij verschillende ploeggenoten aanpakte.

“Ik was al bij Manchester United toen hij zijn beruchte interview aan MUTV gaf. Het is in mijn ogen niet helemaal eerlijk hoe het neergezet is. Roy was blijkbaar te kritisch op zijn ploeggenoten, maar ik heb de video bekeken en vind dat daar weinig mis mee is”, merkt Rooney op. “Hij zegt dat spelers geen pass over een aantal meter kunnen geven en dat zoiets niet acceptabel is als je voor Manchester United speelt. Nou, dat klopt.”