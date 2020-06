BILD: Hertha BSC denkt aan ‘complete vleugelverdediger’ uit Eredivisie

Deyovaisio Zeefuik is in beeld om de defensie van Hertha BSC te versterken, zo schrijft BILD maandag. De Duitse krant verzekert dat de Bundesliga-club en het management van de 22-jarige verdediger van FC Groningen al enige tijd contact hebben. Zeefuik werd in een eerder stadium al met clubs als FC Augsburg, Southampton en Stade Reims in verband gebracht, maar volgens de maandageditie van BILD zou nu Hertha de beste papieren hebben.

Volgens BILD is de kans groot dat Zeefuik de eerste versterking van Hertha voor komend seizoen wordt. De toekomst van de 33-jarige rechtsback Peter Pekarik is ongewis, terwijl de kans klein is dat huurling Marius Wolf definitief van Borussia Dortmund wordt overgenomen. De optie tot koop bedraagt twintig miljoen euro. Het is ook maar de vraag of Bruno Labbadia het in Lukas Klünter ziet zitten.

Dick van Burik maakte de overstap van FC Utrecht naar Hertha BSC in 1997, toen Zeefuik nog niet eens geboren was. Hij groeide uit tot een clublegende. “Zeefuik heeft de complete jeugdopleiding van Ajax genoten, hij is perfect opgeleid”, vertelt de Nederlander maandag. “Hij is fysiek sterk en atletisch. Hij is verder snel en sterk aan de bak. Het is een complete vleugelverdediger”, beaamt de oud-verdediger.

Zeefuik ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij FC Groningen, waardoor Hertha een transfersom op tafel moet leggen. De verdediger liet in gesprek met Dagblad van het Noorden al weten dat hij graag de stap naar het buitenland maakt. "Ik lees ook dat de crisis veel gevolgen zal hebben voor de transfermarkt en dat er geen geld meer is om spelers te kopen. Maar vooralsnog merkt mijn zaakwaarnemer dat er volop interesse is. (...).”

“Nu wil ik verder en dan moet ik naar het buitenland. Ik wil naar de Europa League of liever nog de Champions League. Zie het niet als arrogantie, hoor. Ik vind dat ik nog van alles moet leren en vooral humble moet blijven. Maar dat verder leren wil ik in de omgeving van een aansprekende club doen.” Hertha pakte elf punten uit de zes duels na de coronastop en is momenteel op een negende plaats in de Bundesliga terug te vinden.