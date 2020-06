‘NAC Breda en AS Monaco bereiken miljoenenakkoord over transfer’

Jan Paul van Hecke maakt zeer waarschijnlijk de overstap van NAC Breda naar AS Monaco, zo meldt BN DeStem maandag. De clubs hebben volgens de regionale krant overeenstemming over een transfersom van naar verluidt twee miljoen euro bereikt. De kans is aanzienlijk dat de centrale verdediger, die nog wel tot een persoonlijk akkoord met de Monegasken moet komen, vervolgens aan een andere club wordt verhuurd.

BN De Stem schrijft dat Tom Van Den Abbeele een belangrijke rol in de ontwikkelingen rondom de twintigjarige verdediger speelt. De technisch manager van NAC onderhoudt warme contacten met bestuurders van de Ligue 1-club en wees hen op de stormachtige ontwikkeling van Van Hecke. Volgens het dagblad is FC Utrecht een van de kandidaten om de talentvolle verdediger op huurbasis over te nemen. Ook Cercle Brugge, waar Van Den Abbeele in beeld is om technisch directeur te worden, is een optie. De Belgische club, in 2017 overgenomen door de Fransen, wordt vaak gebruikt om talenten te laten rijpen.

Held van bekersensatie NAC op radar Eredivisie-clubs: ‘Het gaat heel snel’

Voetbalzone sprak in februari met Jan Paul van Hecke over zijn stormachtige ontwikkeling, over zijn droomcompetitie en zijn absolute idool. Lees artikel

Van Hecke maakte in augustus 2019 zijn debuut in het eerste van NAC, als invaller in het thuisduel met Helmond Sport (5-1). Het ging pas echt snel toen hij op 18 december in het bekerduel met Sparta Nijkerk zijn eerste basisplaats kreeg. De verdediger verdween niet meer uit de Bredase basis en genoot concrete interesse van FC Utrecht en AZ, al kwamen beide partijen niet tot een akkoord met NAC.

Het kamp Van Hecke is nu aan zet nu de clubs tot een vergelijk zijn gekomen. Niet alleen zal de verdediger tot een persoonlijk akkoord met AS Monaco moeten komen, ook zal hij moeten instemmen met een verhuurperiode. Volgens BN DeStem wil Van Hecke komend seizoen in de Eredivisie spelen en heeft hij een voorkeur voor FC Utrecht, dat eerder niet in staat was om verdediger van NAC over te nemen.

“Het gaat inderdaad heel snel met mij", zei Van Hecke in februari in gesprek met Voetbalzone, toen het seizoen nog in volle gang was. "Twee jaar geleden speelde ik nog bij de amateurs en nu mag ik het opnemen tegen spelers uit het Nederlands elftal. Ik geniet er volop van, maar wil ook niet te snel te veel verwachten. Ik heb nog veel meer ervaring nodig om echt in de top mee te kunnen en dat gaat nu perfect bij NAC. Ik ben heel gelukkig als we dit seizoen met bekerwinst of promotie afsluiten.”