‘Wat kan mij het nou schelen dat Ziyech niet enthousiast terugzwaaide?’

Het is Willem van Hanegem opgevallen dat hij zelf prima naar wedstrijden zonder publiek kan kijken. De oud-voetballer en -trainer kreeg de laatste jaren toch al het idee dat voetbalwedstrijden een soort alternatief voor carnaval waren geworden en dat bepaalde mensen er vooral graag lekker bij willen horen. “Dat ze een soort druk voelen om niet achter te blijven. Dat het ze helemaal niet uitmaakt waar ze precies naar kijken”, zo vertelt De Kromme in het Algemeen Dagblad.

“Zoals Thialf vol zit met mensen die verkleed zijn als er daar wordt geschaatst, zo trokken veel mensen naar de voetbalstadions.” Van Hanegem hoopt dat er genoeg échte liefhebbers van voetbal overblijven, mensen die wél met een kritisch oog naar wedstrijden willen kijken. “In plaats van dat monotone zingen de hele wedstrijd door. Mensen die kwaliteit herkennen. Toen Hakim Ziyech aanvankelijk niet dolenthousiast terugzwaaide naar de fans van Ajax, werd hij uitgefloten. Wat kan mij dat nou schelen?”

“Kijk als fan naar hoe hij een bal op de stropdas van Quincy Promes legt, dáár kom je toch voor als fan van Ajax?”, vraagt Van Hanegem zich maandag openlijk af. De voormalig Oranje-international constateert dat er steeds minder oog is voor het pure voetbal. “Als we maar met z'n allen kunnen juichen en schreeuwen. Wie bewaakt de kwaliteit? Komend seizoen wemelt het opeens van de Duitse trainers hier. En ze hebben allemaal een blikje Red Bull in hun zak, denk ik”, zegt hij gekscherend in zijn column.

Van Hanegem doelt op de aanstelling van technisch directeur Johannes Spors, ‘een soort Willie Wortel’, en Thomas Letsch als nieuwe trainer. “Ze zijn nog niet gepresenteerd of ik zie het alweer ergens tussen de regels staan: aan de basis gestaan van het succes van het Red Bull-project. Ik vind het gek als zo'n club het technische beleid in handen legt van iemand die zelf toegeeft dat hij een voetbal echt niet van A naar B kan schieten. Dan maak ik me zelfs zorgen. Kijk, dat schreeuwen en zingen doen ze vast wel weer in de stadions als corona is verdwenen. Maar een beetje kwaliteit op het veld zou ook wel lekker zijn. Of de nieuwe Vitesse-trainer Thomas Letsch en die Spors daarvoor kunnen zorgen, vraag ik mij af.”