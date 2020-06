Theo Janssen stuurde app: ‘Ik was verbaasd toen ik het zaterdag hoorde’

FC Twente maakte zaterdag de aanstelling van Jan Streuer als nieuwe technisch directeur wereldkundig. Grote vraag blijft waarom algemeen directeur Paul van der Kraan de opvolger van de vertrokken Ted van Leeuwen maar voor een seizoen heeft aangesteld, zeker omdat de 69-jarige oud-voetballer van de Tukkers over een groot netwerk beschikt. In de officiële verklaring werd uitgelegd dat het een verzoek van beide partijen is. Theo Janssen vindt het jammer dat Streuer maar maximaal een jaar aan het werk zal zijn.

Janssen en Streuer kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Vitesse. “Ik heb hem per app gefeliciteerd. Hij stuurde me terug: ‘Hartelijk dank, het is zeker een mooie club. Als je nog tipjes hebt, zijn ze welkom’. Het is een goede vent met een enorm netwerk”, benadrukt de oud-voetballer van onder meer FC Twente in gesprek met TC Tubantia. “Ik verwacht dat hij prima spelers aan Twente kan binden. Dat het maar voor een jaar is, vind ik jammer. De club is in opbouw, het zou beter zijn voor de stabiliteit als er iemand minimaal drie jaar zit.”

Streuer droeg van 1969 tot 1974 het shirt van FC Twente. Na zijn periode in Enschede stapte de oud-aanvaller over naar FC Groningen en speelde vervolgens voor MVV, FC Utrecht en het Belgische Harelbeke. Na zijn actieve spelerscarrière ging Streuer aan de slag als trainer bij FC Utrecht en werd vervolgens Hoofd Scouting en Manager Voetbalzaken bij Vitesse. Streuer was tot 2007 werkzaam voor de Arnhemse club. Dat jaar maakte hij de overstap naar Shakhtar Donetsk waar hij directeur scouting en technisch adviseur werd. Streuer was acht jaar in dienst bij de Oekraïense club, daarna startte hij zijn eigen sportmanagementbureau.

Van der Kraan en Streuer kennen elkaar ook al jaren en dus is het ook logisch dat de algemeen directeur van FC Twente bij hem uitkwam. “Ik was verbaasd toen ik het zaterdag hoorde”, zegt Janssen. “Omdat Jan de laatste jaren vooral op de achtergrond is gebleven. Maar aan de andere kant is er natuurlijk de band met Van der Kraan. Ik ben blij voor hem, hij is terug waar het allemaal ooit begon. De cirkel is rond.”

Van Leeuwen werd op 28 april na een uitgebreide evaluatie ontslagen. Volgens Van der Kraan was het tijd voor FC Twente een andere koers te varen. In het kielzog van Van Leeuwen vertrok ook trainer Gonzalo García García. Het contract van de 36-jarige coach werd niet verlengd. De Tukkers besloten een bewogen seizoen, waarin het binnen de club onrustig was en de prestaties tegenvielen, op de veertiende plaats.