PSV wilde bij Ajax toeslaan: ‘Ik ben hier nog niet uitgeleerd’

Mitchell van der Gaag was in beeld om de nieuwe technische staf van PSV onder leiding van Roger Schmidt te versterken, zo verzekert het Eindhovens Dagblad maandag. De 48-jarige oefenmeester koos er desalniettemin voor om niet terug te keren naar zijn ex-werkgever uit zijn actieve loopbaan en zijn contract als hoofdtrainer van Jong Ajax te verlengen. De Amsterdamse beloften eindigden afgelopen seizoen als vierde in de Keuken Kampioen Divisie.

Van der Gaag gaat niet in op de informatie waarover het regionale dagblad beschikt. “Bij Ajax ligt de lat in alle opzichten zo hoog mogelijk en het is prachtig om als trainer in zo'n omgeving te mogen werken”, benadrukt de oud-verdediger. “In een beloftenteam komen spelers soms terug van het eerste elftal of ze maken vanuit de jeugd een stap naar boven. Daarnaast is er een wat kleinere vaste kern.”

“In die situatie spelers proberen te helpen om in een goed team te kunnen functioneren, is me erg goed bevallen.” Van der Gaag ziet zijn contractverlenging tot de zomer van 2023 als ‘een teken van vertrouwen in deze voor iedereen moeilijke tijd’. “Dat je in deze periode je contract kunt verlengen, is niet iedereen gegeven realiseer ik me. Ik ben er blij mee en heb het zelf ook goed naar mijn zin in deze functie.”

“Zelf ben ik ik hier ook nog niet uitgeleerd”, zegt Van der Gaag over zijn ambities. Een poging van PSV-watcher Rik Elfrink om toch informatie over de interesse vanuit Eindhoven los te peuteren, loopt op niets uit. “Ik ben volledig gefocust op Ajax”, benadrukt de voormalig coach van onder meer FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda in de maandageditie van de regionale krant.