‘Pjanic negeert Engelsen en Fransen en heeft slechts oog voor één club’

Miralem Pjanic heeft op dit moment enkel oren naar Barcelona, zo schrijft Tuttosport zondagavond. De middenvelder van Juventus wordt eveneens begeerd door Chelsea en Paris Saint-Germain, maar wil eerst de uitkomst van de onderhandelingen met de koploper van LaLiga afwachten. Die boodschap zou hij inmiddels ook hebben overgedragen aan de clubleiding van Barcelona.

Pjanic wordt de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met Barcelona. Zijn club staat open voor een transfer, maar houdt wel vast aan een vraagprijs van zestig miljoen euro. Hoewel Barcelona financieel hard is geraakt door de coronacrisis, blijft het wel in de race om de handtekening van de international van Bosnië-Herzegovina. Juventus zou aanvankelijk hebben geopperd om Arthur Melo de omgekeerde weg te laten bewandelen, maar die ziet geen heil in een overstap naar Turijn. Barcelona is zodoende op zoek naar een andere manier om Pjanic over te nemen.

Volgens Sport is de komst van de dertigjarige creatieveling zelfs uitgegroeid tot een 'obsessie' op de burelen van het Camp Nou. Pjanic, wiens contract doorloopt tot medio 2023, wacht af of Barcelona erin slaagt om tot een vergelijk te komen met Juventus. Hij maakte in 2016 voor een bedrag van 32 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Juventus en speelde sindsdien 114 competitiewedstrijden voor la Vecchia Signora. Dit seizoen had hij in 20 va de 26 duels in de Serie A een basisplaats.

Pjanic is niet de enige speler uit Italië die interesse van Barcelona geniet: de club ziet in Lautaro Martínez een opvolger van Luis Suárez op de lange termijn. De Argentijn heeft een afkoopclausule van 111 miljoen euro in zijn contract bij Internazionale. Dat bedrag is Barcelona echter te gortig en dus probeert men zijn komst op een andere manier te financieren. Volgens diverse Spaanse en Italiaanse media is een ruildeal met diverse spelers ophanden om de afkoopsom te drukken.