Ilkay Gündogan geeft Man City transfertip: ‘Hij is na Virgil van Dijk de beste’

Ilkay Gündogan is diep onder de indruk van Caglar Söyüncü. Laatstgenoemde maakte voordat de Premier League vanwege de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd grote indruk in de achterhoede van Leicester City en zou volgens Gündogan, middenvelder van Manchester City, absoluut niet misstaan op een hoger niveau.

Gündogan geeft dit weekend een interview aan Fanatik en stelt daarin dat Söyüncü van alle Turkse voetballers de grootste kans zou hebben om te slagen bij Manchester City. "Ik ben het met alle kenners eens: Caglar Söyüncü is na Virgil van Dijk de beste centrumverdediger van de Premier League", zo vertelt de middenvelder van the Citizens, die international van Duitsland is maar zijn roots in Turkije heeft liggen.

Söyüncü werd twee jaar geleden voor ongeveer 21 miljoen euro door Leicester City opgepikt bij SC Freiburg. De 23-jarige stopper moest aanvankelijk acclimatiseren in Engeland en kwam mede door de aanwezigheid van Harry Maguire in zijn debuutjaar tot slechts zes Premier League-optredens voor the Foxes. Maguire verkaste afgelopen zomer echter naar Manchester United, waarna Söyüncü zijn kans pakte.

De centrumverdediger speelde dit seizoen 28 van de mogelijke 29 competitieduels en staat met Leicester City verdienstelijk derde in de Premier League. Söyüncü wordt op handen gedragen in Engeland en staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van diverse grootmachten, waaronder Manchester City. "Ik ken hem van onze onderlinge duels in Engeland", vervolgt Gündogan. "Hij beschikt over voetbalgogme en heeft een sterk karakter. Bovendien zijn z’n prestaties voor Leicester City en de Turkse nationale ploeg zeer goed. Ik hoop hem ooit bij een grotere club te zien spelen." Söyüncü zal volgend jaar normaliter met Turkije actief zijn op het EK. Hij maakte in de kwalificatiecampagne grote indruk, onder meer op 14 oktober 2019, toen de Turken met Söyüncü en Merih Demiral als centrumverdedigers met 1-1 remiseerden op bezoek bij wereldkampioen Frankrijk

Ook Cenk Tosun is een speler die op veel waardering van Gündogan kan rekenen. De 29-jarige spits maakte in Turkije furore bij Besiktas en verdiende in 2018 voor 22,5 miljoen euro een transfer naar Everton. Tosun kende een moeizame start bij the Toffees: hij maakte in zijn eerste anderhalf jaar op Goodison Park slechts 4 doelpunten in 30 competitieduels.. In januari werd hij op huurbasis gestald bij Crystal Palace, maar die verhuurperiode liep met slechts één treffer in zes wedstrijden uit op een fiasco, mede door een zware knieblessure. "Maar ik zie hem binnenkort weer een zeer hoog niveau halen", zegt Gündogan over Tosun. "Ik denk dat hij prima speelde, maar hij had pech met zijn blessure. Hij wist een doelpunt te maken in onze thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-2) en voelt zich inmiddels thuis in de Premier League."