Tottenham Hotspur trekt zich terug: doelwit van 70 miljoen is ‘overpriced’

Tottenham Hotspur geeft de strijd om Nicolò Zaniolo op. De Premier League-club wordt al sinds de zomer van 2019 in verband gebracht met de twintigjarige middenvelder annex buitenspeler van AS Roma, maar volgens de Daily Star is men afgehaakt na het horen van de vraagprijs voor Zaniolo. AS Roma heeft de waarde van het talent bepaald op 62 miljoen pond ofwel een kleine 70 miljoen euro, een transfersom die Tottenham Hotspur te gortig is.

Zaniolo werd in 2018 binnengehaald door AS Roma: hij kwam voor 4,5 miljoen euro over van Internazionale en tekende een contract voor vijf seizoenen. De jongeling groeide in dienst van AS Roma uit tot international van Italië en heeft inmiddels vijf interlands op zijn naam staan; voor zijn club kwam hij tot 45 competitiewedstrijden en 8 doelpunten. De ontwikkeling van Zaniolo werd echter hardhandig onderbroken in januari 2020, toen hij tijdens een competitieduel met Juventus (1-2) zijn voorste kruisband afscheurde. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Vanwege financiële zorgen bij AS Roma behoort een transfer tot de mogelijkheden, maar geïnteresseerde clubs moeten daarbij de gok wagen dat Zaniolo sterk terugkomt van zijn blessure. Tottenham Hotspur heeft inmiddels geconcludeerd dat hij 'overpriced' is en buiten het budget van de club valt. Anderhalve week geleden vertelde José Mourinho, de trainer van the Spurs, dat de transfermarkt door de coronacrisis veranderd is. "Ik zou graag zien, en ik weet zeker, dat onze club zich verstandig opstelt en de juiste balans vindt. We gaan geen bakken met geld besteden", zei hij tegen Sky Sports. Bovendien is Zaniolo volgens de Daily Star niet het type middenvelder dat Mourinho voor ogen heeft.

De ster van AS Roma speelde in de eerste weken van het seizoen voornamelijk als aanvallende middenvelder, maar gaandeweg het seizoen posteerde trainer Paulo Fonseca hem steeds vaker als rechtsbuiten. In de uitwedstrijd tegen Internazionale (0-0) op 6 december was hij zelfs de centrumspits van AS Roma. Mourinho ziet in eerste instantie meer in de komst van verdediger die wat defensiever is ingesteld. In dat kader is Matías Vecino van Internazionale een optie: de Uruguayaan zou voor twintig miljoen euro zijn aangeboden in Noord-Londen. Overigens is Inter op zijn beurt momenteel in gesprek met AS Roma over de mogelijke komst van Zaniolo.