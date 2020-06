‘Arsenal-flop mag drie jaar na vertrek dromen van transfer naar Real Madrid’

Real Madrid is de volgende Europese grootmacht met belangstelling voor Ismaël Bennacer, zo verzekeren Foot Mercato en diverse media uit Italië zondag. De Koninklijke wenst aankomende zomer hoe dan ook een controlerende middenvelder toe te voegen aan zijn selectie en zal zich tot AC Milan wenden voor Bennacer indien Eduardo Camavinga van Stade Rennes onhaalbaar blijkt.

De zeventienjarige Camavinga is in principe het belangrijkste transferdoelwit voor Real Madrid. Het toptalent van Stade Rennes beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in de Ligue 1 en wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het Santiago Bernabéu. Voorzitter Nicolas Holveck van de Franse club zette vorige week in gesprek met RTL echter vroegtijdig een streep door een zomerse transfer van Camavinga naar Real Madrid. "Het plan is dat hij volgend seizoen voor Stade Rennes speelt. Ik kan met grote zekerheid zeggen dat Eduardo volgend seizoen deel zal uitmaken van ons project", zo zei Holveck.

Volgens Foot Mercato dringt bij Real Madrid steeds meer het besef door dat Camavinga in de zomerse transferperiode onhaalbaar zal blijken en dus denkt de Spaanse topclub na over alternatieven. Bennacer heeft zich de voorbije maanden in dienst van AC Milan in de kijker gespeeld bij trainer Zinédine Zidane en zal vermoedelijk voor een zachtere prijs in te lijven zijn. De 22-jarige middenvelder heeft een transferclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan, al is onduidelijk of Real Madrid ook daadwerkelijk dat bedrag zal moeten ophoesten.

Het carrièreverloop van Bennacer is opvallend te noemen. De geboren Fransman maakte in 2015 voor ongeveer 300.000 euro de overstap van Arles-Avignon naar Arsenal, maar kwam in Engelse dienst niet verder dan één wedstrijd. Hij verkaste in 2017 voor slechts één miljoen euro naar Empoli en werd weer twee jaar later voor zestien miljoen euro getransfereerd naar AC Milan. Hij speelde dit seizoen 20 van de mogelijke 26 competitiewedstrijden in de Serie A voor i Rossoneri en werd in een eerder stadium ook al gelinkt aan Manchester City en Paris Saint-Germain. Bennacer is 22-voudig international van Algerije en won vorig jaar als basiskracht de Afrika Cup met het Noord-Afrikaanse land.