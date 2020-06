Actie van de NOS maakte Van Persie woest: ‘Ons contact ging naar de kloten’

Jack van Gelder zegt er nooit moeite mee te hebben gehad om zijn objectiviteit als verslaggever te bewaren. In een uitzending van FC Afkicken vertelt de bekende sportpresentator dat hij gedurende zijn carrière nooit iemand 'naar de mond' heeft willen praten. Zijn persoonlijke vriendschappen met spelers en trainers kon hij waar nodig opzijzetten, vertelt Van Gelder, al heeft zijn band met Robin van Persie ernstige schade opgelopen in 2010.

De aanleiding voor die breuk was een incident tijdens de achtste finale van het WK tegen Slowakije (2-1). Destijds werd Van Persie tien minuten voor tijd, bij een 1-0 voorsprong, vervangen voor Klaas Jan Huntelaar. De spits sjokte van het veld en liet zijn onvrede blijken richting bondscoach Bert van Marwijk. Op televisiebeelden was te zien dat hij de keuzeheer iets toeriep, al was niet meteen duidelijk wat. De NOS schakelde een liplezer in, die concludeerde dat Van Persie riep: 'Je moet Sneijder wisselen.'

"Met Van Persie had ik een héél goede band. Zelfs tijdens het WK in Zuid-Afrika gingen we hartstikke goed met elkaar om", blikt Van Gelder terug. Tijdens datzelfde WK werd Van Persie echter boos toen hij zag wat er werd besproken in een uitzending van de NOS. "In de studio in Hilversum bekeek een liplezer wat hij had gezegd. Een aantal dagen daarvoor had ik nog een heel leuk gesprek met Van Persie over mijn kleinzoon, die fan van hem is. Maar in het avondprogramma dat ik presenteerde, kwam dat met die liplezer natuurlijk aan bod."

"Toen hij is zó kwaad op mij geworden, dat ons hele contact eigenlijk naar de kloten ging. Het werd later wel beter, in 2014, maar het is nooit meer hetzelfde geworden. Dat vind ik jammer. Ik heb hem uitgelegd dat het niet in mijn programma gebeurde", geeft Van Gelder aan. "Maar later heb ik gehoord van Kees Jansma (destijds de perschef van Oranje, red.) dat Van Persie, zelfs na het zien van de beelden, ontkent dat hij het zei. Hij geloofde het niet van zichzelf."