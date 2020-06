Henk Fraser krijgt Sparta-icoon met 246 wedstrijden als assistent

Gérard de Nooijer is de nieuwe assistent-trainer van Sparta Rotterdam. De 51-jarige Zeeuw heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen. De Nooijer is geen onbekende op Het Kasteel, want hij droeg als speler tien seizoenen lang het shirt van Sparta. In totaal kwam hij tot 246 officiële duels voor de Eredivisie-club. De Nooijer is in Rotterdam de vervanger van Aleksandar Rankovic, die op zijn beurt is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag.

“Na het vertrek van Aleksandar Rankovic, zochten we iemand om deze positie op te vullen”, reageert technisch directeur Henk van Stee op de clubwebsite. “In Gérard hebben we een trainer met ervaring in het vak en het profvoetbal, die een groot verleden heeft bij de club. Henk Fraser en ik waren positief en daarom wilden wij hem graag toevoegen aan onze technische staf. Ook Gérard was enthousiast, dus wij zijn blij dat we eruit zijn gekomen.”

De Nooijer, die als trainer werkte bij FC Dauwendaele, VV Goes, FC Dordrecht en het Chinese Dalian Istar. “Als speler heb ik een geweldige tijd gehad op Het Kasteel, het doet me goed om hier te tekenen”, aldus de nieuwe rechterhand van Fraser. “De club heeft het de afgelopen twee seizoenen goede stappen naar voren gezet en ik kijk ernaar uit hieraan bij te dragen. Ik heb heel veel zin om te beginnen.”