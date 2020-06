Schalke blijft aanmodderen en evenaart negatief clubrecord uit 1993

Schalke 04 heeft zondagmiddag niet weten te winnen op bezoek bij Union Berlin. De club uit Gelsenkirchen moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Het is voor de twaalfde keer op rij dat Schalke geen Bundesliga-wedstrijd wint en daarmee evenaart het de slechtste serie uit de clubgeschiedenis uit 1993. Union Berlin had het betere van het spel en kreeg de beste kansen, maar een overwinning zat er niet in voor het team van trainer Urs Fischer.

Union Berlin en Schalke 04 zijn de twee ploegen die het slechtst presteren sinds de hervatting van de Bundesliga. Beide ploegen wonnen nog geen duel: de club uit Berlijn pakte een punt uit de laatste vier duels, terwijl Schalke bezig is aan een vrije val en louter als de verliezende partij van het veld stapte. Net als Schalke is ook Union Berlin bezig aan een belabberde serie, want de laatste overwinning dateert van 24 februari. Destijds werd Eintracht Frankfurt met 1-2 verslagen, waarna twee remises en vier nederlagen volgden.

Zondag waren in de eerste helft de beste kansen voor de thuisploeg. De bezoekers waren al een paar keer goed weggekomen toen het in de elfde minuut raak was. Anthony Ujah stuurde zijn ploeggenoot Robert Andrich de diepte in en laatstgenoemde maakte geen fout oog in oog met doelman Alexander Nübel. Door de vroege achterstand en het spelbeeld moest Schalke opnieuw vrezen voor een nederlaag. Toch viel er wat te juichen voor de bezoekers. Na een klein halfuur spelen was het Jonjoe Kenny die uit het niets scoorde. Hij mocht ver komen en haalde vanaf circa twintig meter uit. De bal verdween in de verre hoek tegen de touwen: 1-1.

In het tweede bedrijf werd de voetballiefhebber allesbehalve verwend. Beide ploegen gingen er voetballend niet op vooruit en grote kansen waren amper te noteren. In de slotfase waren de beste mogelijkheden nog voor Union Berlin, maar Nübel bleek niet te passeren. Door het gelijkspel komt de thuisploeg op 32 punten, waarmee het weer een stapje dichterbij lijfsbehoud in de Bundesliga is. Schalke blijft steken op de tiende plaats en hoopt op betere tijden.