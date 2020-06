Barcelona kan naam van transferlijst strepen: ‘Er valt niets meer te bespreken’

Barcelona wil deze zomer financiële middelen vrijmaken om spelers aan te kunnen trekken. Om dat te realiseren zou onder meer Ivan Rakitic tussentijds moeten vertrekken uit het Camp Nou. De 32-jarige middenvelder, wiens contract bij de koploper in Laliga nog een jaar doorloopt, wil echter niets weten van een voortijdig afscheid, ondanks het feit dat hij onder trainer Quique Setién niet langer over een basisplaats beschikt.

Rakitic zet zijn mening kracht bij in gesprek met het Kroatische medium Tportal. "Ik heb tien tot vijftien dagen geleden met Barcelona gesproken en ben tot de conclusie gekomen dat er niets meer te bespreken is", aldus de vastberaden routinier. "Ik heb hier een contract tot de zomer van 2021 en Barcelona is ook zeker de club waar ik wil zijn." Rakitic noemt nog een reden om de Catalanen trouw te blijven. "Mijn vrouw en dochters zijn gelukkig in deze stad en er is geen reden om aan andere opties te denken. Ik train goed en weet zeker dat ik langer blijf."

De middenvelder zet dus in op een langer verblijf bij Barcelona, maar erkent tegelijkertijd dat de huidige situatie voor hem niet ideaal is. "Het is nooit fijn als je niet speelt, zeker niet als je niet begrijpt waarom niet en ook geen uitleg krijgt van de trainer. Desondanks respecteer ik de keuzes van de trainer. Het blijft natuurlijk een teamsport, geen individuele sport", aldus Rakitic, die naar eigen zeggen nog veel meer prijzen wil winnen met Barcelona.

Rakitic, die reeds is gelinkt aan Sevilla en Atlético Madrid, werd vorig jaar door Barcelona nog ingezet als ruilmiddel in een deal met Paris Saint-Germain voor Neymar, zonder dat hij daarover werd geïnformeerd. De manier van doen van het Barcelona-bestuur zette destijds kwaad bloed bij Rakitic. "Ik begrijp de situatie, maar ik ben geen zak aardappelen waar je alles maar mee kan doen", zo blikte hij later met Mundo Deportivo terug op het hele gebeuren. Rakitic, in 2014 voor twintig miljoen euro overgenomen van Sevilla, veroverde in de afgelopen zes jaar met Barcelona vier Spaanse landstitels en vier nationale bekers. Het hoogtepunt kwam in 2015, toen de Champions League werd veroverd. In de met 3-1 gewonnen finale tegen Juventus scoorde hij eenmaal.