‘Qatar hoopt op komst volgende topnaam als onderdeel van WK-promotie’

David Silva beschikt over een aflopend contract bij Manchester City en de inmiddels 34-jarige middenvelder liet vorig jaar al weten dat hij de club na tien seizoenen trouwe dienst wil verlaten. Volgens de Daily Mirror kan Silva zijn loopbaan vervolgen bij het Qatarese Al-Duhail, dat naar verluidt bereid is om de Spaanse routinier een vorstelijk salaris te betalen.

Het is niet de eerste keer dat Silva op de radar is verschenen van Al-Duhail, want in december vorig jaar werd de middenvelder door Tuttomercato al in verband gebracht de ambitieuze club uit Doha. De interesse blijkt dus niet te zijn bekoeld. Destijds zijn al de eerste contacten gelegd met Silva en zijn management, al was er niet gelijk sprake van een definitief akkoord. De ex-speler van Valencia kan zijn loopbaan ook vervolgen in Spanje en de Verenigde Staten, zo blijkt uit berichtgeving van verschillende buitenlandse media.

Het WK van 2022 wordt georganiseerd door Qatar en de komst van gelouterde topspelers zou het imago van het land een flinke boost kunnen geven, zo klinkt het. Al-Duhail slaagde er eerder al in om Mehdi Benatia en Mario Mandzukic aan te trekken en het contracteren van Silva zou een volgende kunststukje zijn van de koploper in de Qatar Stars League. Volgens de Daily Mirror is het aanbod van Al-Duhail haast niet te overtreffen voor andere clubs met mogelijke interesse in de Spanjaard. Exacte bedragen worden echter niet genoemd, maar het lijkt duidelijk dat het om miljoenen gaat.

Silva werd in 2010 voor circa dertig miljoen euro door Manchester City overgenomen van Valencia en de balvaste middenvelder groeide in het Etihad Stadium al snel uit tot een ware publiekslieveling. Hij had een groot aandeel in de landstitel van 2012, het eerste kampioenschap sinds 1968 voor the Citizens. Daarna volgden nog drie titels in de Premier League. Tevens stond Silva tweemaal met de FA Cup in zijn handen en werd vijfmaal beslag gelegd op de EFL Cup. Als onderdeel van de gouden generatie van Spanje veroverde Silva de wereldtitel in 2010 en de Europese titel in 2008 en 2012.