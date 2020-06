Mislukte medische keuring bij Juventus mondt uit in pokerspel van 29 miljoen

De toekomst van Timo Werner is al maanden onderwerp van gesprek en volgens de laatste geruchten is Chelsea de club die uiteindelijk met de Duits international aan de haal zal gaan. Met zijn 25 doelpunten, alleen Robert Lewandowski maakte er dit seizoen meer in de Bundesliga, en 8 assists in competitieverband laat Werner ook op het veld zien dat alle aandacht terecht is. Door zijn uitstekende statistieken en de transfergeruchten dreigen de prestaties van zijn ploeggenoten bij RB Leipzig echter wat onder te sneeuwen, waaronder die van Patrik Schick. De Tsjechische aanvaller begint na twee moeizame seizoenen bij AS Roma weer voorzichtig op te bloeien in Duitsland en maakt met tien doelpunten en twee assists in de Bundesliga ook cijfermatig bepaald geen slechte indruk.

Door Robin Bruggeman

Schick begon voor het eerst de aandacht van grote clubs te trekken in het jaar nadat hij Sparta Praag had verlaten voor een avontuur in Italië bij Sampdoria. De nu 24-jarige aanvaller maakte met elf doelpunten in het seizoen 2016/17 grote indruk in de Serie A en het lukte la Samp uiteindelijk niet om hem langer dan een seizoen aan boord te houden. De spits had destijds een tijdelijke transferclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan en Juventus was de eerste club die zich in Genua meldde. La Vecchia Signora deed dit waarschijnlijk op voorspraak van clubicoon en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Pavel Nedved, die zich in gesprek met Denik bijzonder lovend uitliet over zijn landgenoot: “Schick heeft een geweldige toekomst voor zich liggen. Op dit moment mist hij spierkracht, maar je kan je voorstellen hoe hij er over twee of drie jaar voor staat. Hij doet me denken aan Zlatan Ibrahmovic, omdat hij ook zo was toen hij naar Juve kwam. Hij had ook geen spieren. Zlatan bouwde die spieren daarna wel op en veranderde in een spits van wereldklasse. Schick is hetzelfde type spits: geweldig aan de bal, lang en snel. Als Patrik zichzelf blijft verbeteren, kan hij ook een spits van wereldklasse worden.”

Met het nieuws dat Juventus bereid was om de benodigde 25 miljoen op tafel te leggen leek niets een overgang van Schick naar de huidige werkgever van onder meer Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt nog in de weg te staan. De medische keuring, in de meeste gevallen slechts een formaliteit, leverde echter voor i Bianconeri onoverkomelijke problemen op toen er bij Schick een ontsteking aan zijn hart werd geconstateerd. Juventus probeerde de deal vervolgens aan te laten passen door de aanvaller in eerste instantie een seizoen te huren om zo het risico te spreiden, maar dit bleek tegen het zere been van Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero: “Dit is een farce. Hij is niet alleen gezond, hij is enorm gezond. Wat ze hebben gevonden, is te vergelijken met een verkoudheid! Sampdoria zal geen millimeter afwijken van de gemaakte afspraken. De jongen is gezond, hij kan spelen, maar nu moeten we ons zorgen maken over wie deze geruchten, die het imago van een de grootste talenten in het Europese voetbal kunnen schaden, naar buiten heeft gebracht. Als Juventus zich terug wil trekken, zullen we hem verkopen aan een van de vier andere clubs die klaarstaan om hem te kopen”, brieste hij tegenover Il Secolo XIXI

‘Het maakte mij niet meer uit, ik was een beetje boos’

Schick zelf was in deze tijd al snel klaar met de geruchten en hij weigerde op zijn beurt terug te keren naar Turijn voor een nieuwe medische keuring toen hij een berichtje kreeg van zijn zaakwaarnemer: “Ik vertelde hem dat ik nergens heen zou gaan, dat het me al begon te irriteren en dat ik niet naar Turijn zou vliegen omdat het geen zin zou hebben. Het maakte mij niet meer uit, ik was een beetje boos. Het overleg was onnodig en halverwege juli was mijn clausule van 25 miljoen niet meer geldig. Wat mij betreft mocht de voorzitter van Sampdoria dan ook het bedrag noemen dat hij wilde hebben en mijn waarde zo hoog mogelijk opvoeren. Dat deed hij ook, uiteindelijk heeft hij 42 miljoen voor me gekregen. Toen ik dat contract ondertekende, voelde ik een enorme opluchting en kon ik me eindelijk weer concentreren op het voetbal.” Met zijn transfersom van 42 miljoen werd Schick de duurste aankoop ooit van Roma, maar dit bedrag leek ook als een loden last op zijn schouders te drukken. Naast verschillende blessures beleefde hij mentaal een moeizame periode, waardoor de in het seizoen ervoor zo gevaarlijke spits een slome indruk maakte op het veld, terwijl hij paniekerig reageerde voor het doel als hij wel een kans kreeg. Dat toenmalig hoofdtrainer Eusebio Di Francesco Schik vanwege de aanwezigheid van de onaantastbare Edin Dzeko vaak gebruikte als rechtsbuiten of nummer 10 deed zijn vorm eveneens bepaald geen goed en de aanvaller kwam in 58 officiële wedstrijden namens i Giallorossi niet verder dan een schamele 8 doelpunten.

De Romeinen besloten afgelopen zomer dan ook eieren voor hun geld te kiezen toen Leipzig zich meldde en voor 3,5 miljoen mochten die Roten Bullen Schick een seizoen huren. Tijdens de onderhandelingen werd ook een koopoptie van 29 miljoen overeengekomen, waardoor Leipzig Schick voor in totaal 32 miljoen definitief in kan lijven. De 22-voudig international van Tsjechië kende een enigszins moeizame aanloopperiode in Duitsland en moest mede wegens blessureleed tot eind oktober wachten op zijn eerste doelpunt in de Bundesliga. Sindsdien heeft Schik zich echter ontpopt tot een waardevolle schakel in het elftal van trainer Julian Nagelsmann en zijn rol is door een enkelblessure bij Yussuf Poulsen in de afgelopen weken allen maar verder toegenomen. Schick laat bovendien zien over een goede onderlinge chemie met sterspeler Werner te beschikken en de twee stemmen hun sprints op elkaar af, weten elkaar moeiteloos te vinden en creëren ook kansen voor elkaar. De Tsjech wist in zijn laatste drie wedstrijden tegen Hertha BSC, 1. FC Köln en SC Paderborn steeds doel te treffen en tegen laatstgenoemde tegenstander was Werner afgelopen zaterdag de aangever.

Patrick Schick heeft op het veld een goede klik met Timo Werner

Ondanks Schicks goede vorm heeft Leipzig sinds de hervatting van de Bundesliga moeite om de strijd bovenin vol te houden en drie van de afgelopen vijf wedstrijden eindigden in een gelijkspel voor de formatie van Nagelsmann, met de 1-1 van hekkensluiter Paderborn in de 92e minuut van afgelopen weekend als voorlopig dieptepunt. Leipzig heeft nog wel een voorsprong van drie punten op Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen, die momenteel de vierde en vijfde plek bezetten, en ligt zodoende op koers voor een nieuwe deelname aan de Champions League volgend seizoen. Of Leipzig zich er wel of niet in slaagt om zich te kwalificeren voor het miljardenbal is waarschijnlijk van grote invloed op de toekomst van Schick, aangezien er in Duitsland en Italië wordt gespeculeerd dat Leipzig niet bereid is om de vooraf afgesproken som van 29 miljoen op tafel te leggen. Ondanks de miljoenen die Red Bull elk jaar in de club pompt, wordt ook Leipzig hard getroffen door de coronacrisis en de club zou nu om de tafel willen in een poging met Roma om de transfersom omlaag te praten naar twintig miljoen en het liefst naar vijftien miljoen.

‘We kunnen het ons niet veroorloven middelen te verspillen’

De woorden die Nagelsmann vorige week sprak tegenover BILD lijken dan ook gezien te kunnen worden als een poging van Leipzig om de druk op te voeren op Schicks eigenlijke werkgever, die niet zit te wachten op een rentree van de aanvaller: “Ik denk dat het ons lukt om dit seizoen bij de eerste vier te eindigen en Champions League-kwalificatie af te dwingen. Zelfs als ons dat lukt, denk ik dat we Angeliño (die sinds januari wordt gehuurd van Manchester City, red.) en Schick waarschijnlijk niet over zullen nemen. We kunnen het ons niet veroorloven middelen te verspillen, zelfs als we ons voor de Champions League kwalificeren. We hebben een strikt plan en een budget dat gerespecteerd dient te worden. Als we geen spelers verkopen, is het onwaarschijnlijk dat we nieuwe spelers kunnen halen.” Met het naderende vertrek van Werner komt er echter wel zestig miljoen binnen bij Leipzig, dat de helft van dit bedrag dus aan zou kunnen wenden om de aanvalspartner van de Duits international definitief te binden.

Roma heeft echter meerdere ijzers in het vuur, aangezien er vanuit de Premier League eveneens voorzichtige interesse in Schick begint te ontstaan. Everton en Tottenham Hotspur worden genoemd als mogelijke gegadigden en the Spurs zouden al in de startblokken staan om de benodigde 29 miljoen af te tikken en in gesprek te gaan met het kamp van de spits. De voorkeur van Schick zelf ligt vooralsnog echter bij een langer verblijf in Saksen, zo maakte hij afgelopen weekend duidelijk na de vraag van Sportbuzzer of hij ook volgend seizoen in de Bundesliga actief zal zijn: “Ik ben niet degene aan wie je dat moet vragen, omdat het om de twee clubs gaat die een overeenkomst moeten bereiken. Ik heb al veel vaker gezegd dat ik graag in Leipzig zou willen blijven. De club, onze speelstijl, de trainer en de stad passen allemaal perfect bij mij en ik heb me meteen aan kunnen passen.” De aanvaller hoopt aankomend seizoen dan ook de lijn van de huidige voetbaljaargang door te kunnen trekken: “Ik ben tevreden, maar ik kan altijd meer doen. Ik heb een enkelblessure gehad die van invloed is geweest op mijn vorm aan het begin van het seizoen en de fans hier hebben de beste Schick nog niet gezien. Maar ik werk er elke dag aan om daar zo snel mogelijk te komen.”