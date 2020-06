Kees de Boer: ‘Daar is de Eredivisie natuurlijk een goede plek voor’

Kees de Boer keert vanaf volgend seizoen terug op de Nederlandse velden. De twintigjarige middenvelder, die in het verleden voor FC Volendam en Ajax speelde, zette afgelopen week zijn handtekening onder een tweejarig contract bij ADO Den Haag en komt over van Swansea City. "Ik ben aan de bal nog steeds de speler die ik was voor ik wegging uit Nederland, maar ik heb in fysiek opzicht grote stappen gezet en meerdere aspecten van het spelletje geleerd”, vertelt De Boer over zijn jaren in het Verenigd Koninkrijk in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Op het moment dat Voetbalzone De Boer aan de lijn krijgt, is hij net weer terug in Nederland. Met een autorit van een kleine tien uur heeft hij Swansea definitief achter zich gelaten. “Zo is het voetbal, hè. Van het een op het andere moment kan het over zijn en ga je ergens anders naartoe”, klinkt het nuchter. De Championship wordt weliswaar in de komende maanden nog afgemaakt, maar daarvoor hoeft de middenvelder niet in Wales te blijven. “We zijn bezig om toestemming te vragen aan Swansea om eerder te mogen beginnen bij ADO. Het is logisch dat ik er veel zin in heb en het team graag wil ontmoeten. Mijn contract bij Swansea loopt tot het einde van deze maand, maar ik hoop dat ik deze maand al kan trainen bij ADO. Ik denk niet dat ze nog een beroep op me zouden doen, ze geven eerder andere jonge spelers een kans dan iemand van wie al bekend is dat hij vertrekt en dat is heel logisch.”

‘In dat opzicht is het vertrek bij Ajax wel goed geweest, ja’

Daarmee is er een einde gekomen aan het driejarige dienstverband van De Boer bij Swansea. De geboren Volendammer werd in de zomer van 2017 door de club uit Wales overgenomen van Ajax, waar hij zes jaar in de jeugdopleiding had gespeeld. Bij Swansea groeide De Boer razendsnel door van de Onder-18 naar de Onder-23 en volgde dit seizoen in het EFL Cup-duel met Northampton Town ook zijn officiële debuut in de hoofdmacht. “Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad en de andere kant van het spelletje kunnen leren, maar ik had tegelijkertijd niet het gevoel dat er op korte termijn meer kansen zouden volgen bij het eerste. Ik was niet per se uitgeleerd in de Onder-23, maar ik was wel toe aan iets nieuws. Ik was vorige zomer al bijna op huurbasis vertrokken naar een club in de League One, maar dat ging op het laatste moment niet door. Sindsdien ben ik een beetje gaan nadenken wat het beste voor mij zou zijn. Om bij Swansea te blijven bij de Onder-23 of ergens in een eerste elftal te spelen. Ik denk dat het tijd wordt om mezelf te laten zien tussen de echte mannen.”

De Nederlandse clubs bleken De Boer niet vergeten, want de afgelopen jaren waren er al meerdere gegadigden die hem op huurbasis terug naar Nederland wilden halen. Ook nu was er naast ADO meer belangstelling vanuit de Eredivisie. “We hebben met wat Eredivisie-clubs gesproken. Er is ook gesproken met buitenlandse clubs, er zijn wat telefoontjes gepleegd”, bekent De Boer. ADO was in januari echter al voor hem in de markt. “Ze meldden zich in de laatste dagen van de transferwindow. Het was allemaal een beetje kortdag en ik raakte kort daarna geblesseerd aan mijn enkel, dus toen hebben we besloten tot de zomer te wachten. Toen kwamen ze terug en ik kreeg bij ADO eigenlijk het beste gevoel. Dat ADO zich gehandhaafd heeft, heeft wel invloed gehad. De Eredivisie is toch een mooiere competitie dan de Keuken Kampioen Divisie, met alle respect.”

“Het is niet zo dat ik per se terug wilde naar Nederland, maar het heeft wel een rol gespeeld dat ik nu dichter bij familie en vrienden kan zijn. Bovendien ben ik op een leeftijd waarop ik meer in een eerste elftal moet gaan spelen en daar is de Eredivisie natuurlijk een goede plek voor. Je kan nooit zeker weten of je daar klaar voor bent, maar ik denk zeker wel dat ik klaar ben voor een eerste elftal”, gaat De Boer verder. Wie Swansea en ADO in één adem noemt, komt automatisch uit bij John van Zweden. De voormalig mede-eigenaar van the Swans is tegelijkertijd hartstochtelijk fan van ADO. “Hij heeft me een paar keer gebeld en bericht, hij probeerde me een beetje over te halen. Natuurlijk heeft hij wat mooie verhalen verteld, maar het belangrijkste was wat de clubleiding en technische staf met me wilde.”

Voor hij zijn besluit nam, heeft De Boer wel even afgewacht wie de nieuwe hoofdtrainer zou worden bij ADO. Uiteindelijk werd Aleksandar Rankovic onlangs aangesteld als de opvolger van Alan Pardew, die sinds januari de leiding had in de Hofstad. “Uit de gesprekken die we hebben gevoerd, kreeg ik een goed gevoel. We hebben nog niet over tactische dingen gepraat, alleen over wat ze van mij verwachten. Ze kunnen niks beloven, maar ze zien mij wel als een eerste elftalspeler”, vertelt De Boer. Het Cars Jeans Stadion is voor hem in ieder geval geen onbekend terrein, want twaalf jaar geleden zat hij daar al eens op de tribune. “Tijdens de kampioenswedstrijd van Volendam in 2008 zat ik toevallig al op de tribune bij ADO, met mijn vader. Toen viel de passie van de fans me al op. Dat ik nu twaalf jaar later daar zelf ga voetballen, is wel grappig en toevallig.”