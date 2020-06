‘PSV mag ondanks forse concurrentie blijven hopen op deal met Barcelona’

Over de toekomst van Juan Miranda lijkt op korte termijn een beslissing te worden genomen door Barcelona. De twintigjarige linksback werd vorig jaar zomer voor twee seizoen verhuurd aan Schalke 04, maar het Duitse avontuur is nog geen daverend succes gebleken. Barcelona overweegt dan ook om Miranda voortijdig terug te halen naar het Camp Nou, al lijkt speeltijd door de aanwezigheid van Jordi Alba en Junior Firpo een utopie. Real Betis denkt erover na om de verdediger terug te halen, terwijl volgens Mundo Deportivo ook onder meer PSV in de markt is.

De kans is zeker aanwezig dat Barcelona Miranda deze zomer van de hand doet, omdat diens contract na afloop van het seizoen 2020/21 afloopt. De koploper in LaLiga wil voorkomen dat de jonge vleugelverdediger over een jaar gratis de deur uitloopt. Real Betis, waar Miranda de jeugdopleiding doorliep, ziet de linksback als mogelijke aanwinst bij een eventueel vertrek van Emerson naar Barcelona. De aan Schalke 04 verhuurde Spanjaard zou dan de concurrentiestrijd moeten aangaan met Álex Moreno.

Naast PSV wordt Miranda ook in verband gebracht met een reeks aan clubs in LaLiga, terwijl ook Borussia Mönchengladbach, Juventus en FC Porto in hem een potentiële aanwinst zien. Laatstgenoemde club houdt rekening met een vertrek van Álex Telles, die zich mag verheugen op de belangstelling van Paris Saint-Germain. PSV kijkt naar alternatieven voor de gehuurde Ricardo Rodríguez, die in een interview met PSV TV vertelde graag definitief in Eindhoven te willen blijven. Volgens het Eindhovens Dagblad vormt zijn jaarsalaris van circa drie miljoen euro een probleem. PSV wil en kan dat niet betalen, waardoor de kans groot is dat Rodríguez terugkeert naar AC Milan.

Miranda kwam tijdens zijn verhuurperiode bij Schalke 04 tot slechts zeven optredens. In de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (0-1 nederlaag) van vorige week zaterdag had hij nog wel een basisplaats. De Spaanse verdediger werd echter wel voortijdig naar de kant gehaald. Barcelona heeft vóór de deadline van 31 mei aan Schalke 04 laten weten dat de huurdeal normaal gesproken geen vervolgt krijgt. Desondanks hopen de Duitsers dat Miranda zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer meldt in Gelsenkirchen, zo klinkt het.