Wat is het salaris van Memphis Depay en hoe hoog is zijn marktwaarde?

Memphis Depay brak door bij PSV en verdiende een toptransfer naar Manchester United, maar slaagde niet in Engeland en draagt tegenwoordig het shirt van Olympique Lyon. In Frankrijk is de Oranje-international opgebloeid en is hij als aanvoerder een van de grote steunpilaren van de Franse topclub. De aanvaller ging er in financieel opzicht niet op vooruit toen hij verhuisde van Engeland naar Frankrijk, maar bij zijn huidige werkgever heeft hij met zijn salaris weinig reden tot klagen.

Met de Nederlandse landstitel op zak maakte Depay in de zomer van 2015 de overstap van PSV naar Manchester United. Met een transfersom van 34 miljoen euro mocht hij zich de duurst verkochte speler van de Eindhovense club ooit noemen. Die titel is hij intussen kwijt, want in 2019 maakte Napoli liefst 38 miljoen euro over naar de bankrekening van PSV voor Hirving Lozano.

Bonussen en clausules in deal PSV en United

Een jaar na zijn transfer naar Engeland bracht Football Leaks details over de deal tussen PSV en United naar buiten. Uit de gelekte documenten bleek dat de transfersom via bonussen nog verder op had kunnen lopen. Als Manchester United de halve finale van de Champions League zou bereiken terwijl Depay nog onder contract zou staan, hadden de Eindhovenaren een bonus van 325.000 euro ontvangen. Als the Red Devils de finale zouden bereiken dan kwam er 650.000 euro bovenop en bij winst van het miljardenbal kon PSV een bonus van 1,35 miljoen euro tegemoet zien.

Zover kwam het niet, want Depay had weinig succes in Engeland. De aanvaller moest genoegen nemen met een bijrol en dat leidde anderhalf jaar na zijn komst tot een vertrek. Lyon nam hem voor een bedrag van zestien miljoen euro over van United. Dat was een tegenvaller voor PSV, want technisch directeur Marcel Brands had de afspraak gemaakt dat wanneer Depay met winst verkocht zou worden, PSV tien procent van de transfersom zou ontvangen met een maximum van vijf miljoen euro.

Contract en salaris Depay bij Manchester United

Football Leaks had ook het contract van Depay bij Manchester United in handen en daaruit bleek dat hij miljoenen verdiende, maar ook miljoenen heeft misgelopen. In zijn eerste seizoen verdiende de ex-PSV’er 6,5 miljoen euro en het seizoen daarop was zijn basissalaris 4,2 miljoen euro. Omdat het team van manager Louis van Gaal zich plaatste voor de Champions League, ontving hij een bonus van 1,6 miljoen euro. Per basisplaats ontving Depay 25.000 euro en bij een invalbeurt mocht hij 12.500 euro bijschrijven op zijn rekening. Voor elke twintig basisplaatsen was hem een bonus van 300.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

Misgelopen bonussen

In de onderhandelingen met Manchester United werd door het kamp-Depay het onderste uit de kan gehaald. Als hij in 2018 nog altijd op Old Trafford had gespeeld dan had hij een bonus van 600.000 euro ontvangen. Er werd ook gedacht aan een eventuele nominatie voor de Ballon d’Or. Wanneer hij als speler van Manchester United tot de kandidaten had behoord voor de prestigieuze award, dan was de club hem 125.000 euro schuldig geweest. Een plek bij de top drie had hem zelfs 750.000 euro opgeleverd en wanneer hij de Ballon d’Or had gewonnen, kon hij vanuit United rekenen op een bonus van 1,25 miljoen euro.

Salaris Depay bij Lyon

Depay tekende in 2017 een vierjarig contract bij Lyon, dat zestien miljoen euro overmaakte naar United. De transfersom kan naar verluidt via bonussen oplopen tot maximaal 25 miljoen euro. De keuze van Depay voor Lyon was enigszins verrassend, maar kijkend naar zijn salaris in Frankrijk was de stap naar het Zuid-Frankrijk niet onlogisch. Volgens France Football verdient Depay jaarlijks 5,5 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de grootverdieners bij Lyon. Hij is overigens niet de bestbetaalde Nederlander in Franse dienst, want dat is Kevin Strootman. De middenvelder heeft bij Olympique Marseille een bruto jaarsalaris van 7,2 miljoen euro.

Met een contract tot medio 2021 begint voor Lyon de tijd te dringen, want wanneer er geen akkoord wordt bereik over een nieuwe verbintenis kan Depay in de zomer van volgend jaar tranfservrij vertrekken. Voorzitter Jean-Michel Aulas doet er naar eigen zeggen alles aan het contract van Depay te verlengen. "We werken er elke dag aan", zei hij in april nog op de clubwebsite. "Ik heb persoonlijk veel contact met hem. We hebben hem een aantal voorstellen gedaan, maar daar heeft hij nog geen uitsluitsel op gegeven. We hebben dus nog geen akkoord, maar van een breuk in de onderhandelingen is geen sprake.”

Overige inkomsten

Depay was in zijn jonge jaren verbonden aan het sportkledingmerk Adidas. In 2015 kwam daar verandering in, want toen ging hij een meerjarig contract aan met het Amerikaanse merk Under Armour. Hij is nog altijd verbonden aan dit merk, dat ook topsporters als Andy Murray, Stephen Curry, Tom Brady en Lindsey Vonn wist te strikken. Het is onbekend welk bedrag gemoeid is met deze deal.

Marktwaarde Memphis Depay

De 26-jarige spits annex buitenspeler had volgens Transfermarkt bij zijn transfer van PSV naar United een marktwaarde van 28 miljoen euro. Omdat Depay ondermaats presteerde, zakte zijn waarde met enkele miljoenen. Op het dieptepunt was hij, vlak na zijn transfer naar Lyon, 19 miljoen euro waard. Depay bloeide op in Frankrijk en bij het Nederlands elftal groeide hij uit tot de absolute aanvalsleider. Het deed zijn marktwaarde goed, want voordat hij ernstig geblesseerd raakte aan zijn knie vertegenwoordigde hij een waarde van 55 miljoen euro.

Door zijn blessure en de coronacrisis is zijn geschatte marktwaarde gezakt naar een bedrag van 44 miljoen euro. Het is voor Lyon dan ook van groot belang om eruit te komen met Depay over een nieuw contract. Met een verbintenis die in de zomer van 2021 afloopt, beschikt de club over een belabberde onderhandelingspositie. Mocht Depay besluiten om niet te verlengen, dan kan hij volgend jaar gratis vertrekken. Bovendien kan Lyon de zomerse transferperiode niet de hoofdprijs vragen.