‘Liverpool verleidt Van Dijk met ‘blockbuster deal’ vol lucratieve bonussen’

Liverpool wil ver gaan om Virgil van Dijk de rest van zijn loopbaan op Anfield te houden. The Independent meldde afgelopen week dat de Engelse grootmacht zich momenteel focust op een contractverlenging van zowel Alisson Becker als Van Dijk. Volgens Football Insider kan de 28-jarige verdediger een 'blockbuster deal' van minimaal 56 miljoen euro ondertekenen.

De Oranje-international, sinds januari 2018 actief bij the Reds, ligt nu nog tot de zomer van 2023 vast bij de koploper van de Premier League. Nu staat Van Dijk nog voor circa 140.000 euro per week op de loonlijst, maar naar verluidt wil Liverpool dit bedrag flink opkrikken. De topclub zou bij de nieuwe overeenkomst ongeveer 225.000 euro per week willen uitdelen.

De Amerikaanse eigenaren van Liverpool erkennen de 'kolossale invloed' die de Nederlander heeft binnen de club en de selectie en hebben groen licht gegeven voor de deal. Met de overeenkomst hoopt de grootmacht Van Dijk te verleiden zich de rest van zijn carrière te committeren aan de club. Bij de nieuwe overeenkomst zitten ook lucratieve bonussen, zoals extra geldsommen na het behalen van een bepaald aantal doelpunten of clean sheets.

In het huidige contract zijn ook diverse bonussen opgenomen, zo weet Football Insider. Na de tekenbonus uit 2018 van bijna 7 miljoen euro en een 'loyaliteitsbonus' van 5,5 miljoen kan Van Dijk ook nog rekenen op 4,5 miljoen als hij 150 duels voor Liverpool heeft afgewerkt. Vooralsnog staat de teller van Van Dijk in het shirt van the Reds op 113 wedstrijden.