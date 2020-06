‘Malen betovert directeur en verlaat PSV mogelijk voor recordbedrag’

Donyell Malen staat hoog op het lijstje bij Napoli, zo verzekert Radio Kiss Kiss Napoli. De 21-jarige aanvaller van PSV werd de voorbije maanden aan diverse topclubs in Europa gelinkt en nu zou ook de Italiaanse club aan de viervoudig Oranje-international denken. Napoli overweegt echter ook werk te maken van andere aanvallers, zo benadrukt men.

"Ik ben ervan overtuigd dat Ciro Immobile van Lazio nog altijd de eerste keus is", zegt Valter de Maggio bij het radiostation. De journalist betwijfelt echter of de topschutter van de Romeinen haalbaar is. Mogelijk klopt Napoli dan ook aan bij PSV. "Ik kan je verzekeren dat Donyell Malen van PSV sportief directeur Cristiano Giuntoli heeft betoverd", zo klinkt het. De sportbestuurder zou geïntrigeerd zijn door de kwaliteiten van 'het Nederlandse juweel', die tot de zomer van 2024 vastligt in Eindhoven.

Gerbrands: 'Ik maak me zorgen, niet alleen over PSV'

Malen liep eind 2019 een zware knieblessure op en moest maandenlang revalideren. Inmiddels staat de spits weer op het trainingsveld, maar het blijft de vraag of Europese topclubs een enorm bedrag op tafel willen leggen voor de jongeling. Volgens de berichtgeving uit Italië zou Malen worden getaxeerd op vijftig miljoen euro, terwijl Napoli denkt aan een bod van veertig miljoen. Het is afwachten of dergelijke sommen worden betaald gezien de impact van de coronacrisis.

Napoli zou hoop koesteren inzake Malen vanwege de goede relatie met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de aanvaller. De club onderhoudt goede banden met Raiola door transfers van onder anderen Kostas Manolas en Hirving Lozano. Naar verluidt staan Victor Osimhen (Lille OSC) en Sardar Azmoun (Zenit Sint-Petersburg) nog net iets hoger op het wensenlijstje dan Malen. Mocht de spits voor veertig miljoen verkassen, dan wordt hij de duurste uitgaande transfer van PSV ooit. Tot op heden is Lozano (38 miljoen) met zijn transfer naar Napels de duurste speler die de Eindhovenaren heeft verlaten.