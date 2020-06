Sunday Times: ‘Ajax kan flink lager bod op Donny van de Beek verwachten’

Manchester United heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor Donny van de Beek, zo meldde De Telegraaf zaterdagavond. De Premier League-club wil de 23-jarige middenvelder wegkapen voor de neus van Real Madrid, dat al enige tijd werkt aan de overgang van de Oranje-international. Afgaande op berichten uit Engeland, is het echter maar de vraag of het daadwerkelijk van een zomerse overgang van de Nederlander naar Old Trafford komt.

In navolging van De Telegraaf maakt ook The Sunday Times zondag melding van de hernieuwde belangstelling van Manchester United voor Van de Beek én het veranderde standpunt van Real Madrid. De Spaanse topclub is in principe al akkoord met Ajax over Van de Beek en alleen een medische keuring scheidt de offensieve middenvelder van een overgang naar de hoofdstad van Spanje. De Madrilenen vinden het in deze tijd echter ongepast om een bedrag van vijftig miljoen euro over te maken, terwijl de Spaanse bevolking zwaar getroffen is door het coronavirus.

The Sunday Times stelt dat Manchester United ook niet van plan is om de hoofdprijs te betalen. Volgens het dagblad gaat vicevoorzitter Ed Woodward, die een goede band heeft met Ajax-directeur Edwin van der Sar, proberen om de transfersom richting de veertig miljoen euro te krijgen. De vraag is of Ajax, coronacrisis of niet, daar genoegen mee zal nemen, omdat een dergelijk bedrag minimaal tien miljoen euro van de oorspronkelijke vraagprijs is verwijderd. The Sunday Times maakt geen melding van variabele clausules die uiteindelijk voor een hogere transfersom zouden kunnen zorgen.

De Telegraaf publiceert op zijn beurt geen informatie over welke vraagprijs Ajax in deze tijden zal hanteren voor Van de Beek, al maakte Van der Sar enkele weken geleden wél duidelijk dat men niet van plan was om korting te geven op voetballers uit de selectie van Erik ten Hag. Manchester United heeft in totaal al 130 miljoen euro schade als gevolg van de coronacrisis, maar is dankzij de aangekondigde herstart van de Premier League vrijwel verzekerd van het binnenstromen van de hoge tv-gelden.

Volgens De Telegraaf is het daarnaast aantrekkelijk voor Ajax om Van de Beek in een vroeg stadium van de transfermarkt te verkopen, omdat de buitenlandse windows langer open zullen blijven dan de Nederlandse. Daardoor zou de situatie kunnen ontstaan dat een grootmacht zich meldt voor Van de Beek nádat de markt in Nederland al dicht is gegaan, en Ajax geen vervanger meer zou kunnen aantrekken. Als Real Madrid te lang op zich laat wachten, zal Van de Beek ook een transfer naar Manchester United gaan overwegen, zo klinkt het. Overigens zou ook Juventus nog altijd overwegen om de Ajacied aan te trekken.