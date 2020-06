Emre Can: ‘Jadon Sancho moet slimmer zijn en volwassener worden’

Jadon Sancho was de voorbije dagen volop in het nieuws in Duitsland. De aanvaller én Manuel Akanji kregen na het bezoek van een sterrenkapper afgelopen week een fikse boete van naar verluidt tienduizend euro van de Duitse profliga (DFL). Ze hielden zich in deze tijden van het coronavirus niet aan de protocollen wat hygiëne betreft, zo werd duidelijk via foto’s die op sociale media verschenen.

Ook Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou lieten zich door Winnie Nana Karkari, bijgenaamd Fresh Prince The Barber, onder handen nemen, maar door het ontbreken van bewijs in vorm van foto’s ontliepen zij een straf. Sancho uitte zijn frustratie over de straf op Twitter: Een lachertje DFL. De buitenspeler van Borussia Dortmund verwijderde vrij snel na plaatsing de tweet.

Reporta BILD que Sancho, Akanji, Guerreiro, Witsel, Hazard y Zagadou fueron visitados el pasado jueves por el peluquero Winnie Nana Karkari, más conocido como 'Fresh Prince The Barber'. Una de las normas de higiene es no recibir visitas. Y en las fotos aparece sin mascarilla. pic.twitter.com/zCWWKnc42W — Juanma Romero (@Guardiolato) June 3, 2020

Na de 1-0 zege op Hertha BSC van zaterdagavond reageerde Emre Can, die de enige goal voor zijn rekening nam, op de controverse. “Soms heeft Jadon wat begeleiding van anderen nodig. Het is een goede jongen”, benadrukte de middenvelder zaterdagavond. “Ik kan hem heel, heel goed hebben en ga ontzettend goed met hem om. Hij moet alleen slimmer zijn en volwassener worden. We weten dat hij op sommige vlakken meer discipline moet tonen.”

"Jadon kan het zich niet veroorloven dit soort fouten in de toekomst te blijven maken. Als team zijn wij daar ook verantwoordelijk voor. Hij doet dit echt niet bewust om maar een schandaal te creëren. Misschien realiseerde hij zich niet wat de gevolgen zouden zijn, misschien vertrouwt hij anderen wel teveel. Hij heeft mensen nodig die hem begeleiden. Met dit soort zaken is de omgeving erg belangrijk", benadrukte Can.

Borussia Dortmund had de spelers de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde beperkingen de kapper te laten komen op het trainingscomplex, maar daar maakte men geen gebruik van. “Het staat buiten kijf dat ook profs hun haren moeten kunnen laten knippen. Het moet wel gebeuren met in achtneming van de afspraken”, verklaarde de DFL. “De spelers hebben het recht om binnen vijf dagen in beroep te gaan. De straffen zijn met nadruk niet voor de club, die geen schuld draagt.”

Eerder liet Borussia Dortmund weten al de betreffende spelers aan te spreken op hun gedrag. "Het is duidelijk een no-go, van beide kanten, om geen mondkapje te dragen. We zullen onze spelers dat opnieuw zeer duidelijk maken. De kapper zal ook vraagtekens moeten zetten bij zijn gedrag.” Karkari is zich overigens van geen kwaad bewust. Hij geeft aan dat hij wel een mondkapje en handschoenen droeg, maar dat hij deze had afgezet voor de foto’s. “Ik heb alle hygiëneregels zeer strikt gevolgd.”