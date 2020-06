Miljoenentransfer Chelsea wordt ontkend: ‘Wij doen niet aan speculaties’

Hoewel diverse Engelse en Duitse media deze week anders beweerden, heeft Chelsea nog geen akkoord bereikt met RB Leipzig over Timo Werner. Technisch directeur Oliver Mintzlaff van laatstgenoemde club ontkent in alle toonaarden dat er een club is die de afkoopclausule van Werner, die naar verluidt zestig miljoen euro bedraagt, op tafel heeft gelegd.

Lange tijd leek Liverpool de volgende bestemming te worden van de gewilde Werner, maar donderdag bracht BILD naar buiten dat de 24-jarige spits naar Chelsea gaat. "We hebben geen bod ontvangen", benadrukt Mintzlaff tegenover Sky Deutschland. "We hebben dan ook niets te melden. Timo Werner is een speler voor RB Leipzig. Een paar weken geleden gaf hij aan dat hij bezig was met een transfer. Tot nu toe is er niets definitief."

Leipzig verspeelde zaterdag dure punten in het thuisduel met SC Paderborn 07 (1-1) door een late gelijkmaker van de bezoekers. "We richten ons op de eindsprint in de competitie", zegt Mintzlaff. "We willen ons kwalificeren voor de Champions League, dat is het enige waar we over spreken met Timo." Nummer drie Leipzig heeft een felbegeerd Champions League-ticket in handen, maar wordt op de voet gevolg door Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen, die beide drie punten minder hebben.

Mintzlaff beseft dat hij niet kan onderhandelen als een club bereid is om de afkoopclausule van Werner te betalen. "Voor ons was het belangrijk dat hij vorig jaar een nieuw contract tekende, om te voorkomen dat hij nu transfervrij zou vertrekken. In ruil daarvoor hebben we een gelimiteerde afkoopsom opgenomen, om hem de mogelijkheid te geven de volgende stap te maken. Timo zit nu in de driver's seat, wij niet meer."