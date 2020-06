Grote domper voor Javairô Dilrosun op frustrerende avond tegen Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdag een nipte overwinning behaald tegen Hertha BSC. Het elftal van trainer Lucien Favre had het lastig tegen Hertha BSC, maar won met dank aan een doelpunt van Emre Can met 1-0. Javairô Dilrosun had voor de tweede keer op rij een basisplaats bij Hertha, maar voor de 21-jarige aanvaller duurde de wedstrijd niet lang. Dilrosun greep in de dertigste minuut ogenschijnlijk naar het dijbeen en moest zich geblesseerd laten vervangen.

Aan de kant van Borussia Dortmund maakte de volledig van een spierblessure herstelde Axel Witsel voor het eerst sinds begin maart zijn opwachting in de basis. Erling Braut Haaland was nog altijd afwezig met een knieblessure, terwijl Mats Hummels geschorst was. Het belette Dortmund niet om vanaf het begin de aanval te zoeken, maar BVB had in de eerste helft wel grote moeite om uitgespeelde kansen te creëren.

Het defensief sterk gegroepeerde Hertha BSC slaagde er in de eerste 45 minuten in geen enkele grote kans weg te geven. Thorgan Hazard was nog het dichtst bij, maar de aanvaller mikte na een voorzet van Raphael Guerreiro net naast. Hertha zette daar nauwelijks iets tegenover, maar ging met een doelpuntloos gelijkspel tevreden de rust in.

De hoofdstedelingen kwamen in de 51ste minuut nog goed weg, toen de volledig vrije Jadon Sancho van een meter of vijf van het doel op onbegrijpelijke wijze naast mikte. Aan de andere kant dook invaller Alexander Esswein gevaarlijk de diepte in, maar de snelle spits schoot net naast het doel van Dortmund-goalie Roman Burki. Weer aan de overkant van het veld slaagde BVB er in de 58ste minuut vervolgens in om wél tot scoren te komen.

Sancho zette de fraaie aanval op en bediende in de zestien Julian Brandt, die met het hoofd teruglegde op Emre Can. De diepgegane middenvelder legde de bal met een geplaatst schot bekeken in de rechterhoek: 1-0. Sancho had het duel in de negentigste minuut in het slot kunnen gooien. De Engelse aanvaller begon vanaf de linkerflank aan een solo en zette een een-twee op met Guerreiro, om van enkele meters voor het doel echter te stuiten op de sliding van doelman Rune Jarstein. Het bracht de overwinning van Dortmund, dat eenvoudig stand hield in de laatste minuten, niet in gevaar.