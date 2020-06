De anekdote van Van der Vaart over Cristiano Ronaldo lijkt verzonnen

De Daily Mail onthulde zaterdag het droomelftal van Rafael van der Vaart met de beste ploeggenoten uit zijn voetballoopbaan. De 37-jarige oud-middenvelder koos onder meer voor Cristiano Ronaldo, met wie hij een seizoen samenspeelde bij Real Madrid, en vertelde daarbij een anekdote over zijn relatie met de Portugese superster. AS heeft uitgevonden dat het verhaal echter feitelijke onjuistheden bevat en daarom onmogelijk waar kan zijn.

Van der Vaart typeerde in gesprek met Peter Crouch de instelling van Ronaldo met een voorbeeld uit het verleden. "Veel spitsen zijn enorm egoïstisch", aldus de 109-voudig Oranje-international. "Ik heb met Cristiano Ronaldo gespeeld en we wonnen ooit thuis met 6-0 van Sporting Gíjon. Ik maakte een hattrick, maar hij had niet gescoord en was zó boos in de kleedkamer. Als wij dat waren geweest, hadden we een biertje genomen."

De anekdote klinkt geloofwaardig, maar kan simpelweg niet waar zijn, zo blijkt uit onderzoek van AS. Van der Vaart heeft weliswaar een hattrick achter zijn naam tegen Sporting Gíjon, maar die wedstrijd eindigde in 7-1, en niet in 6-0. "Een begrijpelijke fout, omdat het zo lang geleden is en niet zo relevant voor het verhaal", aldus de Spaanse krant. De betreffende wedstrijd vond plaats op 24 september 2008 en dat werpt een nieuw probleem op voor het verhaal van Van der Vaart.

"Het grote probleem is vooral dat Cristiano Ronaldo moeilijk boos kon worden in de kleedkamer, omdat hij die wedstrijd helemaal niet speelde voor Real Madrid", vervolgt de sportkrant. "Niet omdat hij geblesseerd of geschorst was, maar omdat hij nog niet voor Real speelde. Ronaldo was op dat moment nog speler van Manchester United en kwam pas de volgende zomer naar het Santiago Bernabéu." Van der Vaart speelde in 2019/10 wel een jaar samen met Ronaldo bij Real Madrid, waarna hij naar Tottenham Hotspur vertrok.

Het is overigens niet voor het eerst dat Van der Vaart een verhaal vertelt dat niet op waarheid berust is. Zo stak de voormalige nummer tien in 2016, toen hij te gast was in het EK-programma Studio France van de NOS, de loftrompet over Dele Alli. "Ik ken hem nog van mijn tijd bij Tottenham, toen liep hij daar in de jeugd. Mooi om te zien dat zo’n jongen in één jaar doorbreekt en nu een EK speelt", zei Van der Vaart toen. Alli komt echter uit de jeugd van Milton Keynes Dons en maakte pas in 2015 de overstap naar Tottenham.