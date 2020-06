Ronald Koeman adviseert Barcelona-speler overgang naar Ajax

Ronald Koeman is weer volledig hersteld na zijn ziekenhuisopname begin mei vanwege hartproblemen. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf zaterdag in Spanje een uitgebreid interview aan Catalunya Ràdio en sprak daar onder meer over Riqui Puig, de middenvelder van Barcelona die de voorbije tijd meermaals aan Ajax werd gelinkt.

Op 27 april pakte De Telegraaf uit met het nieuws dat Barcelona meerdere spelers, onder wie de twintigjarige Puig, wil inzetten in een ruildeal met Ajax-doelman André Onana. Elf dagen eerder had Sport al bevestigd dat de Amsterdammers geïnteresseerd zijn in het 1,69 meter grote jeugdproduct van Barcelona. Puig komt voorlopig nauwelijks aan speelminuten in het eerste van Barça: de middenvelder kwam in twee seizoenen tot vier wedstrijden in LaLiga.

Desgevraagd zou Koeman het toejuichen als Puig naar Ajax verkast. "Riqui Puig zou een geweldige kans krijgen om zich te ontwikkelen als hij een seizoen in de Eredivisie speelt", zo zegt Koeman, die daarmee uit lijkt te gaan van een huurovereenkomst. "Het is belangrijk voor spelers op die leeftijd om veel te spelen. De Eredivisie is niet zo sterk als de Spaanse competitie, maar het is een perfecte leerschool om minuten te maken, zeker bij teams als Ajax, waar je veel speelkansen hebt."

De keuzeheer van het Nederlands elftal spreekt op de Catalaanse radio ook over Sergiño Dest, die juist van Ajax naar Barcelona zou kunnen overstappen volgens diverse geruchten. Koeman denkt dat Dest, die dit seizoen besloot om niet voor een interlandloopbaan voor Oranje te kiezen, goed zou passen in het Camp Nou. "Hij is een aanvallende back met een goede balbehandeling en hij is bovendien erg snel. Dest zou in elk team een geweldige toekomst hebben", aldus de bondscoach, die Dest zijn keuze voor de Verenigde Staten niet kwalijk neemt. "Nee, omdat zijn gevoel meer bij de VS ligt."