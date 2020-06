‘Man United was onze grootste rivaal, maar wij speelden veel mooier voetbal’

Denílson Pereira Neves, voetbalnaam Denílson, stond tussen 2006 en 2013 op de loonlijst bij Arsenal en speelde uiteindelijk 153 officiële wedstrijden voor de Engelse club. De Braziliaanse middenvelder vertrok in 2013 bij the Gunners zonder een hoofdprijs te hebben gewonnen, maar kijkt desondanks met veel plezier terug op zijn periode in Londen. Vooral de samenwerking met Arsène Wenger was Denílson een genoegen.

Wenger haalde Denílson op jonge leeftijd weg bij São Paulo en schonk hem veel vertrouwen, zo vertelt de momenteel clubloze middenvelder dit weekeinde in een interview met The Guardian. "Hij was geweldig voor me. Hij vroeg me altijd hoe het leven buiten het veld was en hielp me enorm op persoonlijk vlak", zegt de inmiddels 32-jarige Denílson over Wenger, die tussen 1998 en 2008 hoofdtrainer van Arsenal was. "Wenger was een serieuze man. Als hij mensen op hun plek moest zetten deed hij dat, maar als hij iets positiefs op te merken had deed hij dat ook. Hij was een geweldige trainer en een geweldige mentor. Ik heb veel geleerd van hem, niet alleen als voetballer. Het heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling als mens."

Denílson maakte bij Arsenal deel uit van een jeugdige lichting met onder anderen Cesc Fàbregas en Robin van Persie, aangevuld met oudgedienden als Thierry Henry en Gilberto Silva. "Een van de dingen die mij het meeste pijn doet, is dat ik geen prijzen heb gewonnen met Arsenal. We bereikten tweemaal de bekerfinale en verloren beide keren. Manchester United was onze grootste rivaal, maar wij speelden veel mooier voetbal", vervolgt Denílson. Manchester United won tussen 2006 en 2013 overigens onder meer vijfmaal de Premier League en één keer de Champions League

"Mijn teamgenoten waren zó getalenteerd: Thierry Henry, Gilberto Silva, Jens Lehmann en Cesc Fàbregas. Arsenal speelde daadwerkelijk mooi voetbal. Ik begrijp nog steeds niet waarom we geen prijzen wonnen. Ik kan niet uitleggen waar het misging, gezien al het talent dat aanwezig was en het prachtige voetbal dat werd gespeeld", baalt de voormalig Braziliaans jeugdinternational nog altijd. Denílson weigert één persoon verantwoordelijk te houden voor de prijzendroogte bij Arsenal tussen 2005 en 2013: Wenger. "Zijn visie was de juiste. Als je iemand de schuld kon geven, dan waren het de spelers op het veld. Er werden fouten gemaakt die leidden tot tegendoelpunten. Arsène Wenger is een van de beste trainers onder wie ik gewerkt heb. Ik kan hem alleen maar danken voor wat hij heeft betekend voor mij."