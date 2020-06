Domme rode kaart wordt RB Leipzig fataal; Dost en Schreuder balen ook

RB Leipzig heeft zaterdag een krappe overwinning in de Bundesliga uit handen gegeven. Het team van Julian Nagelsmann speelde ruim een helft met tien man en moest uiteindelijk diep in de extra tijd een tegengoal toestaan. De club uit Leipzig blijft derde, met elf punten minder dan Bayern München. Het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder liet met oog op Europees voetbal dure punten liggen bij Fortuna Düsseldorf, ook al speelde men dik tachtig minuten met tien man. Na zeven punten uit de laatste drie duels moest Eintracht Frankfurt op zijn beurt weer een nederlaag toestaan, in eigen huis tegen FSV Mainz 05.

RB Leipzig - SC Paderborn 07 1-1

Nagelsmann had gemengde gevoelens toen het rustsignaal klonk. Een voltreffer van Patrick Schick zorgde voor het klassenverschil in de eerste 45 minuten, maar een niet bijster slimme actie van Dayot Upamecano liet RB Leipzig vlak voor rust met tien man achter. Na een duel met Streli Mamba trapte hij de bal weg en kreeg hij zijn tweede prent van de middag. De thuisploeg had tot dat moment een goede eerste helft afgewerkt, al ontbrak het aan finesse in de laatste meters. Na nog geen half uur spelen benutte Schick de vierde grote kans van Leipzig: hij schoot raak op aangeven van Timo Werner.

Nagelsmann haalde Schick in de rust uit het elftal en koos met Marcel Halstenberg voor meer defensieve zekerheid. Het grootste gevaar in de tweede helft bleef echter van die Rote Bullen komen. Leopold Zingerle maakte een inzet van Dani Olmo op fraaie wijze onschadelijk en Werner had het vizier niet op zijn scherp staan toen hij zich van Zingerle ontdeed maar vanaf een meter of elf niet het doel vond. Vlak voor tijd schoot Werner op aangeven van Angeliño op de bovenkant van de lat en dat bleek een dure misser. Peter Gulacsi reageerde laat op een inzet van Marlon Ritter, waarna Christian Strohdiek in de tweede minuut van de extra tijd de rebound benutte: 1-1.

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim 2-2

Het gezicht van Schreuder, die Melayro Bogarde op de bank liet beginnen, stond na amper tien minuten op onweer. In de vijfde minuut mocht Rouwen Hennings ongehinderd van dichtbij de 1-0 tegen de touwen koppen en luttele minuten later mocht Benjamin Hübner onmiddellijk inrukken, na duw-en trekwerk met Kaan Ayhan in zijn eigen strafschopgebied. Ondanks de ondertalsituatie tekende Munas Dabbur in de zestiende minuut uit een rebound voor de 1-1. Dat was ook meteen de ruststand, daar een tweede doelpunt van Hennigs door de VAR wegens een overtreding van Kenan Karaman werd geannuleerd.

Robert Skov liet vlak na rust na om Hoffenheim op voorsprong te schieten, maar na 61 minuten trof Steven Zuber wél het doel. Skov ging niet voor eigen succes, waarna Zuber de bal in de rechterhoek schoot: 1-2. Schreuder wisselde meteen twee keer: hij bracht met Pavel Kaderabek een extra verdediger in, terwijl de snelle Ihlas Bebou met oog op de counter in het veld werd gebracht. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg desondanks op 2-2. Na een overtreding van Havard Nordtveit op Erik Thommy verzilverde Hennings de toegekende elfmetertrap. Bogarde kwam vijf minuten voor het einde in het veld als vervanger van Stefan Posch. Hoffenheim neemt voorlopig de zesde plek, die rechtgeeft op deelname aan de Europa League, over van VfL Wolfsburg, dat zondag bij Werder Bremen speelt.

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 0-2

De ruststand van 0-1 in de 34ste Rhein-Main-Derby was verdiend. De bezoekers, met Jeremiah St. Juste in de basis, hadden in de eerste 45 minuten duidelijk de betere kansen en kregen zelfs vier levensgrote kansen op een doelpunt. Op slag van rust verscheen de openingstreffer op het scorebord. Na een corner van Daniel Brosinski kopte Moussa Niakhaté de bal vanaf een meter of zes binnen: 0-1. Eintracht, met Bas Dost voor het eerst in de basis sinds de coronastop, maakte in aanvallend opzicht weinig indruk en leek dan ook op weg om voor de vierde competitiewedstrijd op rij in eigen huis niet tot winst te komen.

Voor Dost zat het duel er na één helft alweer op: hij werd in de rust vervangen door Mijat Gacinovic. Hoewel het team van Adi Hütter probeerde om terug in de wedstrijd te komen, hielden de ploegen elkaar goed in evenwicht. Dertien minuten voor het einde gooide Pierre Kunde het duel in het slot. Makoto Hasebe verloor een duel van Karim Onosiwo, waarna Kunde oog in oog met Kevin Trapp scoorde: 0-2. Jonathan de Guzman viel negen minuten voor tijd in; Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius bleven negentig minuten op de bank.